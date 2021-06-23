雲端最前線／陳時中突襲雙北果菜市場！三級警戒擬延長至712

新聞節目中心／綜合報導

北農爆發新冠群聚感染，累計54人確診，指揮官陳時中清晨視察雙北4座果菜批發市場，建議必須要在鄰近台北一市的萬大國小、台北二市都設篩檢站，且為提升效率，應直接採用PCR核酸檢測，而農委會主委陳吉仲也偕同前往。中央出手協助北農群聚案，是否能讓台北市這波疫情不再蔓延？《雲端最前線》23日邀請前立法委員沈富雄以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陳時中突襲雙北果菜批發市場。（圖／翻攝Facebook／陳吉仲 ）

全國三級疫情警戒暫定至6月28日，根據《ETtoday新聞雲》掌握，22日行政院討論三級警戒擬延續至7月12日。除考量7月遇上暑假，若6月底開放，恐有民眾報復性出遊。其次，雙北仍未達到解除警戒的標準，全國必須維持一致，以避免跨區移動，擴大傳染鏈。另外，專家也建議，應等到第一類至第七類人員大部分皆接種疫苗，解封的風險才會降低。三級警戒對經濟諸多衝擊，何時才能看見解封的曙光？

立陶宛22日宣布在9月底前捐贈台灣2萬劑AZ疫苗。對此，總統蔡英文透過臉書向立陶宛總理希莫特（Ingrida Simonyte）和政府，表達最深的感謝；蔡英文強調，是的，我們會繼續和所有共享民主價值理念的國際夥伴們互相扶持，一起克服疫情的挑戰。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。