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影／北農確診達54人！柯P急打疫苗　沈富雄搖頭：應測抗體

新聞節目中心／綜合報導

北農爆發群聚感染，至今已累計54人確診；台北市長柯文哲則力拚3天內讓4000名相關人員施打疫苗，全力圍堵疫情。對此，前民進黨立委沈富雄23日在ETtoday《雲端最前線》節目中提及，北農已悶燒一個月，至今卻僅54人確診，「你不覺得這有點奇怪嗎？」而柯P喊馬上通通打疫苗「我是不同意」，應該是全體抽血測抗體，才能曉得經過一個月忽視，有多少人得病卻沒症狀。

沈富雄在節目中分析，北農群聚感染有它的特點，因為果菜市場中的水果都很重，這些人年輕力壯、身體都很好，所以即使得了病，大概重病率也不高、不需要住院，「搞不好有些人都好了」；如今累計確診54人，藍營一定會跳出來喊「有黑數」，因為沒有進行篩檢。

「我跟你說，柯文哲說馬上通通打疫苗，我是不同意的！」沈富雄進一步說，現在應該是全體通通抽血量抗體，才能曉得經過一個月的忽視，到底有多少人得病而沒症狀，這是學術研究；「我也告訴你，大家對整波台灣的疫情，真的是誇大了！我們沒有那麼嚴重，而且在沒有疫苗的情況下，我們真的做得不錯」。

▲▼ 前立委沈富雄 。（圖／翻攝雲端最前線）

談及雙北疫情仍嚴峻，台灣是否具有三級警戒解封條件？沈富雄則指出，目前雙北來看，有3個地方「有點熱」，但要如何去界定各個性質，像是在群聚及社區之間，又有多少群聚、多少社區？以及這些人返家後的活動、家庭狀況等，全都不一樣。

他進一步說，像是士林安養院，與北農是不一樣的地方，那現在都有疫情就必須去思考，「我覺得陳時中團隊都沒在想這個，『它到底是怎麼的疫情？』」像是基隆小姑娘、南投東方紅、獅子王、彰化葡萄盤商等等，都是滿「像樣」的疫情，都介於家庭感染、小型群聚感染及小型社區感染，而只要細細觀察，它們各自有特性，現在也可以做出結論，「就是疫情都下去了！沒成災！」

「台灣這次唯一成災、讓你沒辦法的，就是阿公店」沈富雄說，沒辦法的原因就是規模大，「若其他地方是一桶汽油，那裡應該是整排汽油」，有上千人每天在裡面歡樂，只要有人丟一支火柴，就會燒起來、大家四處走。

話鋒一轉，沈富雄接著強調「解封沒關係，但要用上半場老方法」，包含快速篩檢、匡列、疫調、隔離、斷鏈，而50幾個案例是很容易處理的，「它今天若是500個，我就投降了！」如何疫調500個？但50個是綽綽有餘，也不需要為了北農的50個案例，把整個台北市民該有的活動通通封掉，「這還是講北市最熱的地方，雙北之外，桃園現在也只剩1、2個；那桃園以南，幾乎是清零了」。

《雲端最前線第1049集完整節目FB》

《雲端最前線第1049集完整節目Youtube》

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