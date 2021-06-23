北市挨轟蓋牌　柯文哲「很痛苦」：有心人士操作

記者蘇晏男／台北報導

針對北市議員屢屢砲轟北市府蓋牌，是否考慮疫調足跡？台北市長柯文哲23日表示，哪有什麼蓋牌，每個確診案例要從法定傳染病系統輸入後，上傳到中央，沒有所謂蓋牌 ，因為不可能。

柯文哲接著說，台北市總確診數4522，然後慢慢下降，現在數字比較少，要是把過去一個月包一包拿出來講，有時候他對於有心人士的操作，時常覺得「哀，很痛苦」，事實是一回事，但經過新聞操作後的民眾認知，又是一回事。

柯文哲表示，精準疫調比公布足跡還有用，「跟你公布三天前的足跡有什麼用？」