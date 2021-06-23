快訊／經濟部突襲發中火特照　盧秀燕怒批中央：欺負台中人！

▲盧秀燕怒批中央強行通過中火擴建。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者游瓊華／台中報導

正當全台忙著防疫時，經濟部無預警在22日宣布，行政院已發給台中火力發電廠燃氣機組特種建築執照，不須經過地方都審。台中市長盧秀燕今天臨時召開記者會，怒批中央暴力、為所欲為，強行要讓中火從全台最大電廠變成全球最大電廠，五根煙囪變成七根煙囪，根本是暴力行為、為所欲為，「為何只欺負台中人！」

盧秀燕表示，並非反對中火擴建，但希望比照通霄電廠「先拆後建」，以機組發電量等比例拆除，先拆除老舊機組再興建，「為何通霄可以先拆掉煙囪跟機組，但中火卻不行？」

盧秀燕不滿地說，有些事情和中央合作，例如防疫，但有些堅持、必須反對，台中人用肺發電，提供全國最大供電量，代價是空氣變差，市民受到傷害，「為何發電任務不能平均？為什麼只欺負台中人？」

盧秀燕也提到，現在每天都有人民確診、死亡，在這悲傷的時刻，經濟部卻以突襲方式，開線上記者，僅花半小時，就講完中火議題，利用疫情期間不能群聚規定，讓台中連抗議的機會都沒有，更痛批中央「你也許可以用暴力為所欲為，持續傷害台中人的肺，但永遠沒有辦法屈服台中人的心！」



盧秀燕在記者會上也提出五點質疑，第一個質疑，中火設在台中，地方政府不用審查嗎？還是讓中央獨裁集權，發一張所謂的特照給中火就好，什麼叫做民主？中央這樣做，台中人能夠接受嗎？

第二個質疑，中火提出都市設計審議，台中市政府也依法審查，哪有審查到一半，被審查者自行推翻審查，私下找營建署開後門拿特照，什麼叫做特權、什麼叫做法治？台中人能接受嗎？

第三個質疑，昨天台電將都市設計審議報告書送進市府，但傍晚就變卦，翻臉不認帳！如果經濟部和台電不認同台中市都市設計審議的程序，當初為什麼要提出申請，還參加會議，「你們事先沒有法律研究嗎？」等到發現資料不完備，或是沒有把握拿到執照，再跑去找營建署發特照。

第四個質疑，為何新北深澳電廠可以因為民意反對就停建，台中連要求先拆後建都不行，難道台中民意不重要嗎？

第五個質疑，一直以來市府都訴求拆除煤電換好空氣，原本不准拆除的台電，後來要拆除1支煙囪2部煤電，中央退讓中市府也接受，但如果中央政府可以廢掉地方政府都市設計審查權；如果蔡政府可以一紙公文廢除我們的法律；蔡政府再開一張空白支票，人民相信嗎？