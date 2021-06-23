民進黨對范雲、高嘉瑜態度大不同　孫大千曝關鍵原因

▲范雲、高嘉瑜。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜幫禾馨珍所，向北市衛生局取得疫苗，挨轟關說。就連民進黨團幹事長劉世芳也表示，不認同這樣的行為，會進行調查。對此，國民黨籍前立委孫大千直言，為什麼民進黨團對高嘉瑜和范雲的態度會差這麼多呢？

孫大千23日在臉書表示，高嘉瑜宣稱是因為選民服務，才會關心禾馨診所的疫苗數量，不論是否有牽涉到施壓關說，造成疑似特權施打的情況，的確很難讓社會大眾接受，民進黨火速針對高嘉瑜展開調查，究竟是為了追求真相？還是牽涉到黨內的派系鬥爭？或者是因為個人行為，所以不會對民進黨造成重大的衝擊呢？

孫大千指出，相較於高嘉瑜，范雲卻是推動3+11政策的始作俑者，造成台灣防疫門戶洞開，引爆此波本土疫情，確診人數破萬，死亡人數更是逼近600人，雖然范雲推說是選民服務，然而相關的證據顯示，范雲責無旁貸，為什麼民進黨黨團對於一位造成台灣死傷慘重的不分區立委，會選擇睜一隻眼閉一隻眼，甚至掩護包庇，以人數優勢阻擋真相調查呢？

孫大千認為，高嘉瑜和范雲，哪一位對台灣社會造成的傷害比較大？結果清楚明白，民進黨團調查高嘉瑜，卻放過范雲，一方面是因為民進黨團柿子挑軟的吃，另一方面也是因為深怕3+11政策調整的真相一旦公開，民進黨將會成為萬劫不復的歷史罪人。