館長力挺高嘉瑜「紓困資料都她幫忙」：這才是英雄！罵她就是罵我

▲館長力挺高嘉瑜，痛罵此時對她落井下石算什麼英雄。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林彥臣／綜合報導

立委高嘉瑜身陷「小禾馨診所關說」風暴，由於她過去多次質疑檢討自家人政策，導致這次的風暴連自家人都袖手旁觀。對此館長陳之漢在直播中力挺高嘉瑜，「你罵她就是罵我」，因為過去請她協助，包括最近的紓困資料彙整，都給予很用心的幫助，「她有沒有做事，我自己知道」。

館長22日晚間直播表示，從一些親綠媒體的報導，很少看到范雲、王定宇的新聞，即使有標題也不會太負面，但是看高嘉瑜的新聞，卻連親綠媒體都在修理她，「為什麼？因為你就不聽話的那一個」。

館長指出，之前在直播中，跟粉絲分享紓困如何申請，很多資料來源「嘉瑜幫忙的，而且她不是幫我，她是幫你們」。

館長說，如果他只想要聲量，他也可以不講有請高嘉瑜幫忙，就跟風一起罵她，對別人落井下石是最舒服的，但是當所有人風向全倒的時候「老子就是要跳出來，你罵她就是罵我！」

▲館長強調，小老百姓遇到不公不義的事，請高嘉瑜幫忙她總是跳在第一線。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



館長強調，「她有沒有做事，我自己知道，因為拜託她，她就有做」，不然他哪來紓困的資料可以跟粉絲報告？

館長舉汽車貨物稅、囤房稅等議題為例，小老百姓遇到不公不義的事情，拜託高嘉瑜幫忙發聲，她總是跳在第一線，「你說她搞特權？不好意思，我就要跳出來，這才是英雄、這才是正義」。

館長痛罵，跟人家砸一個所有人都在對她丟石頭的女孩子，算什麼英雄！這個人有在幫台灣人做事，「你還砸她算什麼英雄？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘