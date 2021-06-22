民進黨立院黨團要查禾馨喬疫苗爭議　高嘉瑜：坦然接受

▲民進黨立委高嘉瑜捲入喬疫苗關說疑雲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜捲入關說疑雲，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳21日表示，黨團內部會做了解與調查。對此，高嘉瑜22日受訪時回應，自己只是單純地轉達陳情，「如果黨團要做任何調查，我們都坦然接受」。

台北市長柯文哲日前點名，小禾馨診所拿到85瓶疫苗，是透過高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求，遭外界質疑是否涉關說。劉世芳表示，黨團不認同這樣的行為，而黨團立委有黨團立委的紀律，因此內部會做完整的了解與調查。

高嘉瑜22日上午受訪時表示，其實自己就是轉達陳情，「如果黨團要做任何調查，我們都坦然接受」，但是到目前為止，都沒有接到任何的聯絡與訊息。

高嘉瑜指出，民意代表每天都會接到非常多陳情，並且也都如實轉達，如果轉達的過程中有不行、或是以任何脅迫的方式，可能會比較有進一步嚴重的問題，「我們都只是做轉達的動作，就看衛生局怎麼回覆給陳情人」。

至於是否對此感到灰心，高嘉瑜則說，有時候大家看新聞會有自己的評論或判斷，「不可能什麼事情，大家都能夠了解我們在想什麼」，她覺得就是把事情講清楚就好，過程中可能有些誤解，或是有一些評論不是本來想的那樣，但是沒有什麼好禁不起檢驗的地方。

高嘉瑜強調，就算民進黨團之後想要調查、檢驗，她都可以把所有的紀錄資料讓黨團了解，「我相信他們也都能夠了解，這就是民意代表的日常，也是我們每天在做的事情」。

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