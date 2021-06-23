　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

居家防疫好憂鬱！心理師教你「息怒靜心5步驟」穩定心情

▲▼沮喪,人妻,女人。（圖／CFP）

▲長時間防疫在家，不少民眾在心情與情緒上也大受影響。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

受到疫情影響，民眾長時間防疫在家，心情與情緒上也大受影響，臨床心理師黃天豪在粉絲專頁「台北市臨床心理師公會」分享防疫「息怒靜心」五步驟，當產生焦慮、憂鬱或是憤怒時，不妨試試看讓自己安穩下來，在疫情中好好照顧自己的心。

一、覺察 (憤怒的存在)​

[廣告]請繼續往下閱讀...

先把注意力轉向內在，做個深呼吸。​

首先，注意「現在我有哪些身體感覺、想法、感受與行為衝動？」​

接著，區辨「這些反應，和平常的我有什麼不一樣？」​

最後，命名「這些反應，用那個情緒詞能最貼切形容？」​

二、看見 (憤怒底下隱藏的情緒)​

憤怒常常是其他的情緒變形而來。例如：​

恐懼：面對無法控制且不確定的威脅，感受到「害怕恐懼」。​

失望：原本的期待（例如可以一直正常生活下去）落空產生的「失望挫折」。​

無助：不知道自己可做什麼，或覺得做什麼都沒有用的「無助無能」。​

懊惱：對於自己「本來可以」卻沒有做到的事情，感覺到「懊惱後悔」。​

羞愧：對於自己「已經犯下」的過錯，感覺到「羞愧罪惡」。​

難堪：對於不得不對別人（或自己）承認過錯，產生的「難堪丟臉」。​

當看見憤怒底下隱藏的情緒時，做個深呼吸。​

三、聆聽（憤怒背後真實的需求​)

當我們看見憤怒底下隱藏的情緒，其實可以發現，這些情緒源於內在許多重要的聲音。

​這些內在的聲音，反映著我們真正的「想要」。​

我們想要感覺到自己是有力量的（憤怒時，會讓人感受到強大的力量），​

我們想要知道自己是安全的，​

我們想要能夠立刻彌補過錯，​

我們想要重新獲得「控制感」，​

我們想要相信自己可做到什麼的「效能感」。​

而所有這些「想要」，都是非常合理，且屬於我們內在的重要部份。​

當聽見憤怒背後真實的需求後，做個深呼吸。​

四、感受 (並接納內在的意圖)​

當我們聽見憤怒背後真實的需求，便可以知道：「這些意圖本身沒有錯，是可以且應該被接納的。」​

讓自己接納內在這些安全感、控制感、效能感的需求；然後，做個深呼吸。​

現在，請你感受自己因此產生的任何變化：​

那種力量感是否變得比較沈穩，而不是那麼浮躁？​

那種控制感是否變得比較清晰，而不再像無頭蒼蠅？​

那種效能感是否變得比較有行動力，而不是亂槍打鳥？​

五、轉化 (內在意圖成為智慧)​

當我們接納內在的意圖，還需要擁有「區辨」的智慧，區辨生命中有許多「可改變」與「不可改變」的事物。​

對於可改變的事物，可以採取有效能的作為與行動，感受到自己真正的控制、效能與力量；​

對於不可改變的事物，最好接受不確定性並保持希望，感受到自己也可以包容、允許與接納。​

最後，專注在可改變的事物上，做個深呼吸，讓自己準備好，採取行動。​

ET快訊
快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄群聚」　恩主公還原狀況
三級警戒延712！　六都首長「解封關鍵曝光」
公職妹「20歲買1200萬房」原因驚呆！　內行精算：一定賺
憂變種病毒！祕魯返台祖孫確診　小黃司機、乘客、好友、2家人全
陳其邁劍指新北「錯失3次機會」！　害高雄2家庭7人染疫
疫情失業！巨乳店員改賣雞肉飯爆紅　「男客吃完超爽」
丁守中認了「我已打AZ」　加碼自爆手上有7張高端股票

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「疫苗殘劑」給30歲以上預約施打　陳時中：傾向開放！

7月起可自由選疫苗廠牌！陳時中：看現場有哪牌「再決定要不要」

休業攤商「桃苗中彰」趴趴走染疫　回南投老家順風車載友「雙中」

石門水庫蓄水率逾五成燈號「橙轉黃」　網友臉書直播「轉藍」有誤

注射處腫5天！護理師打莫德納「手臂冒紅疹」　副作用全公開

三級警戒延712！六都首長「解封立場曝光」　陳其邁忍不住反問

「疫苗死」比染疫死風險高！王明鉅再曝一數據「多4倍」：是警訊

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝！婚紗街拍家庭照

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中...追祕魯返台祖孫變種病毒

曾到北農送貨...宜縣急匡列19名合作社司機　13人PCR結果出爐

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

獨／賈永婕「我知道我累了」2女兒分工神助攻　醫生聽到她捐醫材...呼喚病患「再撐一下」

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

「疫苗殘劑」給30歲以上預約施打　陳時中：傾向開放！

7月起可自由選疫苗廠牌！陳時中：看現場有哪牌「再決定要不要」

休業攤商「桃苗中彰」趴趴走染疫　回南投老家順風車載友「雙中」

石門水庫蓄水率逾五成燈號「橙轉黃」　網友臉書直播「轉藍」有誤

注射處腫5天！護理師打莫德納「手臂冒紅疹」　副作用全公開

三級警戒延712！六都首長「解封立場曝光」　陳其邁忍不住反問

「疫苗死」比染疫死風險高！王明鉅再曝一數據「多4倍」：是警訊

高雄準新人陷仁武群聚感染風暴　足跡史一次曝！婚紗街拍家庭照

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中...追祕魯返台祖孫變種病毒

曾到北農送貨...宜縣急匡列19名合作社司機　13人PCR結果出爐

吳鳳科大USR社區課程線上交流　疫情宅在家學十八般「手工藝」

「巨大毛跟鞋」遺落在馬路！　網放大看翹臀笑噴：穿著歐告的惡魔

裘莉關心非洲20年沒間斷！　親自現身難民營心疼：從沒這麼擔心

櫃買：創櫃板再添生力軍　瀚將文教將於7／5辦理登錄前籌資

快訊／陳其邁轟疫調失誤「害高雄7人染疫」　恩主公醫院曝光沒匡列原因

WHO特使：變種病毒將持續出現　有些「很棘手」！戴口罩仍有必要

「拿10萬才能談！」預售屋議價先帶錢　過來人曝合理：太多問問哥

一家三口在北農！何嘉文「我們焦慮比大家早」曝職人心聲

嘉義市5車連環撞　唯一傷者超倒楣「門牙噴掉」

懶到連眼皮都不想張！　8.99kg胖比熊「吹毛超軟爛」廢到極致

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

快訊／再增24死！今增本土104例

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可營業

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

快訊／今增104例本土　各縣市分佈曝光！

即／陳其邁怒了！砲火猛攻新北「錯失疫調機會」

629解封「還是再延712？」　鄉民答案超一致

六都首長防疫「第1名是他」！醫師提醒第5名注意

更多熱門

相關新聞

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中

屏東小黃確診！乘客、好友、2家人全中

屏東縣今(23)日公佈新增１個本土病例，案號「14298」枋山鄉63歲男子係自營計程車司機，今日確診，衛生局徹夜疫調發現疑似「群聚感染」，曾被該案載送的男子及另2名同住家屬被匡列篩檢後都確診，更進一步發現，台中市境外移入的2名確診個案，居家檢疫期間就住在隔壁，彼此有親戚關係，是否因此群聚感染，仍在擴大追查中。

屏東、高雄確診台南足跡完成清消

屏東、高雄確診台南足跡完成清消

彰化法會陰轉陽+1例　果菜市場快篩500人結果曝

彰化法會陰轉陽+1例　果菜市場快篩500人結果曝

台東百萬級活動篩檢艙啓用　哪裡需要到哪裡

台東百萬級活動篩檢艙啓用　哪裡需要到哪裡

中共百年黨慶倒數　天安門封閉現場

中共百年黨慶倒數　天安門封閉現場

關鍵字：

心理師疫情憂鬱心理健康

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

出櫃多年…《星光幫》歌手宣布切除乳房！

快訊／再增24死！今增本土104例

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

即／北農司機車禍昏迷爆確診！

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

以為10萬紓困不用還！他馬上揮霍3萬GG了

快訊／三級警戒延長到7／12！

三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　網風向轉了

下大雨點一罐飲料　卻要求外送員倒光

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面