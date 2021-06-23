下大雨點一罐飲料「要求外送員倒光」　原因揭曉！根本生活智慧王

▲外送員收到「把飲料倒掉」的要求。（圖／記者姜國輝攝）



記者崔子柔／綜合報導

外送平台為了獎勵員工，下大雨時會給予送餐獎勵津貼，一名外送員指出，近日某天上班時下著大雨，接下一張訂單後馬上收到顧客訊息，想著「準沒好事」，沒想到後續發展卻讓他覺得遇上了「生活智慧王」。

原PO 21日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他接到一張只買一瓶2公升罐裝飲料的單，通常一接到訂單，立刻傳來訊息的準沒好事，還以為顧客要他幫忙買菸，沒想到一打開卻看到對話顯示，「我車子沒油」，並委託他將飲料倒掉。

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▲▼原PO發文分享。（圖／翻攝自Facebook）



原PO指出，對方拜託他用空瓶裝汽油來救援，他想著自己在外送時，也時常忘了加油，而且加油站就在附近，對方的態度也十分誠懇，便選擇挺身幫忙，原PO花了20分鐘完成道路救援，也讚對方「根本生活智慧王」。

文章一出，就有不少網友留言表示，「外送加油罐，以後外送應該有這種服務選項」、「滿聰明的叫外送來救援也是一種選擇，不過也要外送員願意幫忙」、「之前不是有個笑話說打架人不夠烙外送員」、「我都不知道幫買汽油幾次了，還幫過沒電幫過電」、「現在外送越來越客製化了」。