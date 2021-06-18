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北北基桃「外送包裹」也能叫Uber！起始費80元、1km加價15元

▲▼Uber Eats。（圖／記者黃克翔攝）

▲Uber除有叫車、美食外送Uber Eats等服務外，再推出包裹外送服務。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

第三級防疫警戒持續，指揮中心呼籲避免非必要外出活動，叫車平台Uber今日宣佈，將於台北市、新北市、基隆市與桃園市推出「Connect 優快送」包裹外送服務，以無接觸方式運送包裹，且月底前使用包裹外送服務，可享有2趟85折優惠，每趟最高可折40元。

Uber表示，18日起北北基桃的民眾可以使用「Connect 優快送」服務，無論是外送給親友包裹、花店送花材給消費者、快送商業文件給同事等，都可透過此服務完成，運送起始費為80元，每公里加價15元，第5公里後每公里25元，貨物限重13公斤以下，包裹內容物不得為酒類、藥物、槍枝和危險或非法物品。

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Uber表示，使用者只要打開 Uber App，在首頁介面選擇「包裹」，點選「寄送包裹」或「收取包裹」，輸入收件人姓名與電話之後，合作車隊即透過系統媒合、派遣合作之職業駕駛。使用者在輸入地址之後可以了解運價再確認行程。

▲Uber推出「Connect 優快送」包裹外送服務。（圖／Uber）

▲Uber推出「Connect 優快送」包裹外送服務。（圖／Uber）

為符合防疫安全措施，採用無接觸運送，可以使用信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay 等非現金支付方式，貨物需放置在後座或後車廂，並且由收件人、取件人帶著口罩自行放置與取件。職業駕駛無法提供送上門的服務。另可藉由「行程分享」功能，讓對方追蹤包裹抵達時間。

Uber指出，為促進有效率的運送，駕駛前往指定取件地點的行駛時間「超過3分鐘」，或駕駛於指定取件地點等候「超過5分鐘」將會有40元取消費產生。

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