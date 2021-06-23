網紅都在曬的居家視覺系早餐公開！台式米早餐「糙米漿+飯糰」成IG新寵

▲便利商店購買限量聯名飯糰和香濃營養的「糙米漿」，組成一套超級經典的台式米食系早餐。

圖、文／統一企業提供

你是否在WFH期間總會睡到打卡前最後一刻，不小心把美好的早餐時刻也睡掉了呢？或許你需要一頓美味、豐盛的早餐，來幫你的早晨打打氣！IG網紅現在吹起一股「台式米早餐」風潮，把時下最夯的網路早餐名店外送到家，或到鄰近的便利商店購買限量聯名飯糰和香濃營養的「糙米漿」，組成一套超級經典的台式米食系早餐，以下公開網紅最愛的早餐組合，並加碼分享美食照TIPS，讓你居家也能曬美照。

復古文青風「軟食力」、「甘妹弄堂」 特色飯糰美美端上桌

台式早餐名店「軟食力」、「甘妹弄堂」將經典飯糰搖身一變，成為網美鏡頭下的夯物！軟食力精緻小巧的飯糰除了吃得到經典的酥脆老油條，真肉鬆、荷包蛋、辣菜脯，更有香腸、豬排口味可以選擇；甘妹弄堂招牌之一「金銀熊貓飯糰」，外觀有著吸睛的雙色紫米、糯米，內餡則以鹹蛋黃、辣筍、皮蛋、菜脯、油條等各式台式小菜的精華作為點綴，還有極致奢華的剖面圖，看了立刻流口水呀！



為響應「台式經典米早餐復興運動」，6/11～7/8間只要外帶、外送軟食力及甘妹弄堂的飯糰品項（註：甘妹弄堂限60元（含）以上品項），就可以免費獲得「統一陽光糙米漿*一瓶」7-11兌換券，搭配飯糰將將好！兌換券數量有限，送完為止，喜歡米漿的朋友快衝呀！

阜杭、乾杯聯名飯糰也能享優惠！7-ELEVEN「糙米漿+飯糰」期間獨家特價中

不用出遠門、你家附近也買得到「台式經典米早餐」，到7-ELEVEN還享統一陽光糙米漿+飯糰組合優惠！即日起至6/29止，只要購買指定加熱飯糰，包括排隊名店阜杭豆漿、乾杯及各式御飯糰、握便當，就送統一陽光糙米漿10元兌換券，在便利商店就可以買到充滿幸福、飽足感的台式米食系早餐，超適合居家防疫的現在，輕輕鬆鬆就可以把台灣的傳統美味帶回家。

優惠資訊活動適用品項 ：阜杭豆漿經典飯糰、乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼、黑胡椒烤雞排握便當、經典奮起湖握便當。





高質感美食照就要這樣拍！ 3招簡單拍出IG網美風格

第一招：飯糰切開拍，剖面更吸睛

飯糰最厲害的就是豐富的內餡了，可以斜切或直接對半切，畫面看起來更美味！無論是擺放在桌面或拿在手上當道具都很適合。

第二招：餐盤和背景都講究，台系文青色調更融合

無論是糙米漿，或者是飯糰及內容物的肉鬆、油條等，顏色都是以棕色及白色為主，可以選擇木質桌面、餐具或桌巾，來加強畫面的融合感和「台味」，也可以使用白色系背景或道具，打造更現代感的「台式文青風」。