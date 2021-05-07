　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

自己尬超搞工！統一西瓜牛乳強勢回歸！選用台灣在地西瓜+嚴選牛乳 巷口就能買到！

▲▼統一西瓜牛乳廣編。（圖／記者周宸亘攝）

▲期間限定統一西瓜牛乳強勢回歸！台灣在地西瓜尬上濃醇牛乳，喝上一口直接沁涼整個夏天。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著氣溫越來越高、頭頂上熱汗狂飆，再加上台灣氣候又濕又黏，悶熱起來就會讓人渾身不舒服，這時只想來個可以消除熱氣、透心涼的東西好好暢快一下。一說到消暑聖品，大家一定會馬上聯想到西瓜，咬下去多汁的水感、甜度恰到好處的味道，幾乎是每個人都會愛上的水果，尤其是打成汁、加入牛奶，更是口感升級成為人手一杯的消暑聖品。但要自己製作一杯西瓜牛乳超級麻煩，不如走到巷口超商直接買一罐「統一西瓜牛乳」，用嚴選台灣在地西瓜甜香尬上濃醇牛乳的好滋味沁涼整個夏天！

▲▼統一西瓜牛乳廣編。（圖／記者周宸亘攝）

▲一顆西瓜約15公斤重，想要暢快卻「十分沉重」，不如喝西瓜汁就能快速嚐到幸福！

▲▼（業配）統一西瓜牛乳廣編。（圖／記者周宸亘攝）

▲水果行老闆透露台灣西瓜甜度都是掛保證，夏天是民眾最愛的消暑聖品。

說到台灣水果，那絕對是享譽國際的好名聲，而台灣在地西瓜更以香甜多汁聞名，連外國人來台灣旅遊時都絕不錯過，再搭配台灣盛產「手搖杯」，許多人都喜歡捎上一杯邊走邊享受愜意的日子，但想要自己製作一杯西瓜牛乳工序繁複，從挑選甜度高、搬回家、切塊、濾渣等等都十分費工，一顆完整的西瓜平均都在15公斤重左右，就連水果行的老闆一次都只能抱得動一顆，更別提只是為了一杯西瓜汁就要如此大費周章，這時不如直接走到巷口超商，拿起統一西瓜牛乳打開就喝一口，避免到繁雜的製作過程，用超高CP值的價格就能讓沁涼滋味席捲全身。

統一西瓜牛乳之所以受到消費者喜愛，其中關鍵因素就是採用台灣在地高品質西瓜，根據水果行老闆表示，只要台灣出產絕對是品質保證，在自己的水果攤只要到夏天都是熱銷商品，一天可以賣掉7-10顆。而統一西瓜牛乳嚴選在地西瓜，再加入濃醇鮮乳以完美比例調和，用鮮乳把瓜味降低、甜味更加平衡，成為老少咸宜的飲品。在這樣的製作過程中更嚴格遵守品質管制程序，避免高溫破壞西瓜汁的原味，而老闆也說，就算放在冰箱最佳賞味期也只有約1週時間，因此為了讓消費者嚐到最新鮮的原汁，統一西瓜牛乳採用膜過濾殺菌技術，保留西瓜汁原味並兼顧食品衛生安全，滿足消費者挑剔的味蕾。

▲▼統一西瓜牛乳廣編。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏日限定！各大通路都能輕鬆嚐到統一西瓜牛乳。

現在手搖當道，但品牌與品項琳瑯滿目，想要喝到品質穩定、價格合理的果汁實屬不易，但統一西瓜牛乳風靡多年，一到產季就會看到許多網友「相互報好康」，這樣的好口碑加上成分單純無負擔、新鮮如現打，只要到便利超商就可以入手，而且是夏季限定，在7-11、萊爾富、家樂福及全聯等各大通路都可以買到，售完為止，今年就用「Ｊ個味道」替夏天留下最單純、快樂的幸福滋味！

▲▼統一西瓜牛乳廣編。（圖／記者周宸亘攝）

ET快訊
他丟30萬買航運股「賺1100萬」！　曝操作方式：沒賠過
吃大蟑螂油飯配發霉菜！新北貴族名校遭爆黑心餐飲廠商
女上男下大戰　他陰莖慘被坐斷！　鮮血狂噴昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小華堡買1送1、69折吃呱呱包！5月速食優惠懶人包　還有半價炸物

自己尬超搞工！統一西瓜牛乳強勢回歸！選用台灣在地西瓜+嚴選牛乳 巷口就能買到！

擁有南非紅寶石美譽　「南非國寶茶」喝法多元掀熱潮

天氣熱、油膩髮秒變流蘇好羞恥！「頭皮冰炫風」洗一次凍3天　蓬鬆到飛起來

【廣編】台灣新創APP「Swiper滑吧」　串聯10大夜市首辦周末快閃

全聯獨賣「黑糖珍奶、泰奶雪糕」60款冰品！小7推出「冰燕麥拿鐵」

5／7優惠搶一波！東森購物「超級會員日」限時下殺　全站加碼送8%回饋

報稅季撿便宜！泡麵、零食即期品只賣10元　盒損福利品下殺6折起

淋了芝士冰淇淋奶蓋！超商「葡萄冰沙」開喝　還吸得到滑順果凍

超商吃得到添好運！超邪惡叉燒包咬下爆餡　還有香雞城現烤雞腿

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

小華堡買1送1、69折吃呱呱包！5月速食優惠懶人包　還有半價炸物

自己尬超搞工！統一西瓜牛乳強勢回歸！選用台灣在地西瓜+嚴選牛乳 巷口就能買到！

擁有南非紅寶石美譽　「南非國寶茶」喝法多元掀熱潮

天氣熱、油膩髮秒變流蘇好羞恥！「頭皮冰炫風」洗一次凍3天　蓬鬆到飛起來

【廣編】台灣新創APP「Swiper滑吧」　串聯10大夜市首辦周末快閃

全聯獨賣「黑糖珍奶、泰奶雪糕」60款冰品！小7推出「冰燕麥拿鐵」

5／7優惠搶一波！東森購物「超級會員日」限時下殺　全站加碼送8%回饋

報稅季撿便宜！泡麵、零食即期品只賣10元　盒損福利品下殺6折起

淋了芝士冰淇淋奶蓋！超商「葡萄冰沙」開喝　還吸得到滑順果凍

超商吃得到添好運！超邪惡叉燒包咬下爆餡　還有香雞城現烤雞腿

豁出去了！　謝金燕宣布高雄開唱竟「撕破衣服兩點全露」

屏東「最美都市公園」開放！漫步環湖步道太放鬆　還有超Q蜜蜂遊具

Coser被酸水準差！下秒「超亮胸器」彈出...老司機秒改口：真專業

輾腳道歉片瘋傳「最慘的是他」　撞臉桃園警被罵爆！萬人一看震驚

南港今年推案逾300億大爆發　指標案主力鎖定2~3房

數兆隻蟲蟲大軍要來了！藏身地底17年「週期蟬」將破土求脫魯

《火神的眼淚》默契遊戲變鬥嘴吵架實錄！魏蔓孫沁岳未來CP擔綱「大尺度」

除蟎神器「小紫二代」＋清淨機才2999元　別再跟4千萬顆塵蟎排泄物共眠

淪「人肉沙包」臉皮都掉了！女童全身變形慘死　恐怖母親下場出爐

看好岡山87期發展潛力　Uniqlo搶頭香進駐

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

消費熱門新聞

超商1日限定「咖啡買6送6」明天開搶

頭皮冰炫風網友讚爆：洗完凍3天

超商隱藏版拔絲麵包超療癒

漢堡王連7天「7大夯品買1送1」！

媽媽心儀禮物排行榜大公開

全聯獨賣「黑糖珍奶、泰奶雪糕」

超商開賣添好運、香雞城2大人氣美食

超商葡萄冰沙淋了芝士冰淇淋奶蓋

C奶日模自拍美臀　渾圓零死角

頂呱呱69折吃一手呱呱包只有1天！

全新蜂蜜氣泡飲IG大洗版　網讚：帶去野餐被秒殺

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最好喝的

「Swiper滑吧」串聯10大夜市　首辦周末快閃

有南非紅寶石美譽　「南非國寶茶」掀熱潮

更多熱門

相關新聞

玉里警啟動護瓜專案　160甲西瓜豐收大防竊

玉里警啟動護瓜專案　160甲西瓜豐收大防竊

花蓮玉里鎮秀姑巒溪沿岸栽種的西瓜碩大甜美名聞全台，價格也相當不錯，尤其今年未受風雨之災，一片豐收景象，玉里分局已啟動「護瓜專案」，針對易遭竊的時段執行巡守勤務，廣獲瓜農好評與感謝。

煮泡麵沒蛋了！他加「這1樣」發現新天地

煮泡麵沒蛋了！他加「這1樣」發現新天地

植物奶根本不是奶！她揭「油+澱粉」狂榨真相

植物奶根本不是奶！她揭「油+澱粉」狂榨真相

柯基躲廚房啃小玉　哥：偷呷西瓜

柯基躲廚房啃小玉　哥：偷呷西瓜

林口爆牛結節疹「病毒序列跟中國一樣」

林口爆牛結節疹「病毒序列跟中國一樣」

關鍵字：

統一西瓜牛乳西瓜牛乳牛奶西瓜汁

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鳳梨穿小黑褲復出！女網友超嗨：19.5跑出來見人

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

《天之驕女》驚見「79秒謎片」！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面