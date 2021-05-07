自己尬超搞工！統一西瓜牛乳強勢回歸！選用台灣在地西瓜+嚴選牛乳 巷口就能買到！

▲期間限定統一西瓜牛乳強勢回歸！台灣在地西瓜尬上濃醇牛乳，喝上一口直接沁涼整個夏天。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著氣溫越來越高、頭頂上熱汗狂飆，再加上台灣氣候又濕又黏，悶熱起來就會讓人渾身不舒服，這時只想來個可以消除熱氣、透心涼的東西好好暢快一下。一說到消暑聖品，大家一定會馬上聯想到西瓜，咬下去多汁的水感、甜度恰到好處的味道，幾乎是每個人都會愛上的水果，尤其是打成汁、加入牛奶，更是口感升級成為人手一杯的消暑聖品。但要自己製作一杯西瓜牛乳超級麻煩，不如走到巷口超商直接買一罐「統一西瓜牛乳」，用嚴選台灣在地西瓜甜香尬上濃醇牛乳的好滋味沁涼整個夏天！

▲一顆西瓜約15公斤重，想要暢快卻「十分沉重」，不如喝西瓜汁就能快速嚐到幸福！

▲水果行老闆透露台灣西瓜甜度都是掛保證，夏天是民眾最愛的消暑聖品。

說到台灣水果，那絕對是享譽國際的好名聲，而台灣在地西瓜更以香甜多汁聞名，連外國人來台灣旅遊時都絕不錯過，再搭配台灣盛產「手搖杯」，許多人都喜歡捎上一杯邊走邊享受愜意的日子，但想要自己製作一杯西瓜牛乳工序繁複，從挑選甜度高、搬回家、切塊、濾渣等等都十分費工，一顆完整的西瓜平均都在15公斤重左右，就連水果行的老闆一次都只能抱得動一顆，更別提只是為了一杯西瓜汁就要如此大費周章，這時不如直接走到巷口超商，拿起統一西瓜牛乳打開就喝一口，避免到繁雜的製作過程，用超高CP值的價格就能讓沁涼滋味席捲全身。

統一西瓜牛乳之所以受到消費者喜愛，其中關鍵因素就是採用台灣在地高品質西瓜，根據水果行老闆表示，只要台灣出產絕對是品質保證，在自己的水果攤只要到夏天都是熱銷商品，一天可以賣掉7-10顆。而統一西瓜牛乳嚴選在地西瓜，再加入濃醇鮮乳以完美比例調和，用鮮乳把瓜味降低、甜味更加平衡，成為老少咸宜的飲品。在這樣的製作過程中更嚴格遵守品質管制程序，避免高溫破壞西瓜汁的原味，而老闆也說，就算放在冰箱最佳賞味期也只有約1週時間，因此為了讓消費者嚐到最新鮮的原汁，統一西瓜牛乳採用膜過濾殺菌技術，保留西瓜汁原味並兼顧食品衛生安全，滿足消費者挑剔的味蕾。

▲夏日限定！各大通路都能輕鬆嚐到統一西瓜牛乳。

現在手搖當道，但品牌與品項琳瑯滿目，想要喝到品質穩定、價格合理的果汁實屬不易，但統一西瓜牛乳風靡多年，一到產季就會看到許多網友「相互報好康」，這樣的好口碑加上成分單純無負擔、新鮮如現打，只要到便利超商就可以入手，而且是夏季限定，在7-11、萊爾富、家樂福及全聯等各大通路都可以買到，售完為止，今年就用「Ｊ個味道」替夏天留下最單純、快樂的幸福滋味！