音樂系才女拍「居家跳傘」片爆紅　網見花絮笑翻：該揪團跳了

記者陳雕文／新北報導

疫情爆發！全台三級警戒，新北市一名女大生乖乖沒出門，但關在家的時間久了實在無聊，因此她決定透過拍短影片的方式幫自己解悶！而該影片被女大生的友人分享到臉書社團《我朋友不紅太可惜( • ̀ω•́ )》，4天下來累積超過1萬個讚，女大生受訪表示，「可以讓大家開心，自己內心也是很滿足」。

▲主修小提琴的音樂系才女，在家用特效模擬高空跳傘，原本只想解解悶，沒想到在網路爆紅。（圖／葉同學授權提供）

今年18歲的葉同學，就讀輔大音樂系主修小提琴，準備升大二的她，因為疫情緣故待在家，她靈機一動，透過IG打開綠屏幕特效，再套上下載好的影片，接著準備電風扇、安全帽、背包，以及一顆炙熱的心！就能在家模擬體驗「高空跳傘」。

▲葉同學就讀輔仁大學音樂系，主修小提琴，即將升大二。（圖／葉同學授權提供）

短影片中的葉同學自得其樂地說，「好美喔～！好高喔～！嗚～～～」透過特效，給人一種身歷其境的感覺，其實她是趴在房間裡的矮桌，手機架在自拍棒上揮動，透過電風扇創造效果，最真實又逗趣的「幕後花絮」全被她的哥哥錄下。

▲葉同學在家拍短片，其哥哥則在房門口拍攝花絮。（圖／葉同學授權提供）

後來模擬與現實的影片都被葉同學的友人分享到臉書，吸引萬人按讚並留言，「笑死！紅了紅了」、「旅遊節目中的行腳」、「悶太久，這個app很實用XD」、「居家跳樓」、「揪團跳傘了啦」。

面對自己突然爆紅，對葉同學來說始料未及，她說「沒想到會變這樣...不可能說變成什麼全民運動吧...大家不可以忘記我是學音樂的氣質美少女！疫情在即，在家也能和我一樣飛上天，這是低成本的高級體驗」。

葉同學的IG：yu_ting0713

