中國夢包含「祖國統一」　中共黨校副校長：就在不太遠的將來

▲廈門環島路上，「一國兩制統一中國」的標語。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

中共7月1日將迎來建黨百年慶祝活動，官方22日特邀中共黨校副校長謝春濤會見中外媒體，講述「黨的百年歷程和特點」。他在回答媒體提問時，就實現「中華民族偉大復興的中國夢」表示，這其中肯定包含國家完全統一，不管有多少困難，還認為這個問題在「不太遠的將來」，一定可以得到很好的解決。

中國記者協會22日下午舉辦新聞茶座，由中共中央黨校副校長、黨校國家行政學院副院長謝春濤以「中國共產黨的百年歷程和特點」為主題，和中外媒體交流，他提到中國曾被割讓180多萬平方公里的土地，但如今隨新中國的成立，經過社會革命和制度建設、改革開放等幾個時期，實現了站起來和強起來，

▲中共中央黨校副校長、黨校國家行政學院副院長謝春濤。（圖／記者陳政錄攝）

會上有記者提問，中方將中華民族偉大復興中國夢全面實現的決定性階段，設在2049年，其中對於「祖國統一」，是否有時間表和優先次序？

謝春濤表示，從1949年中華人民共和國成立至今，海峽兩岸還是分治狀態。他坦言，現在對於「完全統一」，恐怕很難講出具體時間，但「偉大復興的中國夢，肯定包含國家完全統一，不管有多少困難，中國大陸最終一定要實現完全統一。」

謝春濤提到，今天在完全統一上，面對的困難世人也看得相當清楚，就是「外人插手中國內政」，不論過去和可預見的將來，主要困難都是同樣的因素。但他強調，「中共和中國政府」無論多困難，維護追求國家領土安全的態度堅決不動搖，「這些年透過各方面讓大家都看得清楚，解決問題的主動權在哪一方。」

謝春濤認為，形勢將越來越有利於實現完全統一，「即使有困難，但這問題在不太遠的將來，一定可以得到很好的解決。」

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