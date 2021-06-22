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南投阿北疫情悶騎車散心　不斷電36小時...困280公里外枋山

▲枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維帶施男回派出所，提供熱食 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維帶施男回派出所 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南投縣施姓男子，因疫情關係待在家裡煩悶，獨自騎著機車沿台一線外出散心，不料卻騎到280公里外的枋山鄉，因汽油耗盡，體力不支，又身無分文，在路旁休息，枋寮警分局員警獲報前往處理，查出他身分，發現他家人在36小時前向當地警方通報失蹤人口，緊急聯絡家人帶回。

▲枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維帶施男回派出所，提供熱食 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼帶回派出所、提供泡麵。

▲枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維帶施男回派出所，提供熱食 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮警分局加祿派出所警員曾俊維，於日前執行備勤勤務，接獲民眾報案指稱有一名男子路旁休息，需警方協助。曾員即時趕赴報案現場，發現他一臉憔悴疲倦模樣，詢問他住處地址或家屬電話都無法清楚表達。

經使用人臉辨識系統比對，才得知他姓施，74歲，是南投埔里警分局所通報失蹤人口，警方利用電話與他的孩子取得聯繫；得知因疫情關係，施男待在家中十分煩悶，向家人表示一個人騎車外出逛逛，不料一路沿台一線騎到枋山鄉加祿堂路段，因機車沒有油才沒辦法再前進。

施男向警方表示，曾在加祿堂當過兵，想沿台一線騎到花蓮去找朋友，一天半的時間，除了上廁所，中間幾乎都沒休息，也未吃東西，沒想到已騎了280公里。

曾員獲悉，趕緊將他帶返派出所並協助清理身上雜草，提供食物果腹，同時聯繫上他的兒子，其子趕緊南下將人接回，臨走前，一再向警方表達謝意。

分局長簡彥匡肯定曾員熱心助人精神，有效提升警察為民服務形象。提醒民眾，為預防長者或其他心智障礙者走失，家屬可為親愛的家人向屏東縣政府社會處林社工師(電話：08-7320415 分機 5362)申請「失智老人愛心手鍊」，員警亦能代為受理送件申請，若有走失情形發生時，警察等單位就可以用手鍊上的編號查詢家屬聯繫方式，很快聯繫家屬及時帶回家人。

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