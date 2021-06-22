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快訊／台南農產運銷2059人納施打　古蹟、校園微解封由中央決定

▲台南市長黃偉哲指出，桃園市個案14126曾於6月17日12至14時左右到聯邦銀行台南、府城與開元分行洽詢業務，此案台南匡列自我健康監測4人，相關場所都已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲指出，桃園市個案14126曾於6月17日到聯邦銀行台南、府城與開元分行洽詢業務，此案台南匡列自我健康監測4人，相關場所完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心22日公布全國新增78例本土確診病例，台南無新增本土個案，黃偉哲市長指出，桃園市個案14126曾於6月17日12至14時左右到聯邦銀行台南、府城與開元分行洽詢業務，此案台南匡列自我健康監測4人，相關場所都已完成清消。

▲台南市長黃偉哲指出，桃園市個案14126曾於6月17日12至14時左右到聯邦銀行台南、府城與開元分行洽詢業務，此案台南匡列自我健康監測4人，相關場所都已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲指出，6月28日三級警戒到期後是否調降或微解封，他認為都是為民眾的需求及健康的需求，那因為第3級警戒就是像屏氣、屏住呼吸，不要讓外面的空氣進來，但是屏氣沒辦法很久，台灣民眾從5月初到6月28日，已經過了1個多月，大家已經開始有點蠢蠢欲動，所以會跟中央流行疫情指揮中心來做建議，並依據最終的決定來做台南市未來開放的指引。

黃偉哲說，包括古蹟、大型運動場館，戶外型的，還有校園這個部分，是否可以真的落實微解封呢，還是要中央來討論，相信中央最後就會做宣布，台南的疫情屬於低風險，但也擔心驟然開放會不會又有一波疫情起來，這還是很擔心，市府不想破壞也不能破壞全體市民努力的結果，所以市府還在和中央審慎評估中。

▲台南市長黃偉哲指出，桃園市個案14126曾於6月17日12至14時左右到聯邦銀行台南、府城與開元分行洽詢業務，此案台南匡列自我健康監測4人，相關場所都已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，這次日本提供AZ疫苗，台南共獲配87700劑，目前共已施打74836人（將近86%），中央疫情指揮中心也於21日調整公費疫苗接種對象，將孕婦列入第6類，並針對感染後容易產生嚴重疾病或導致死亡等風險族群，新增第8類「65-74歲長者」、第9類「19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」及「罕見疾病及重大傷病者」，以及第10類「50-64歲成人」；市府將不斷依疫苗存量增加施打對象，盡快讓全體市民都能接種疫苗。

許以霖表示，為防範發生類似北農事件，市府也加強批發市場防疫，將台南市農會及各農會綜合農產品批發巿場、魚市場、肉品市場、台南農產運銷有限公司，及往返北農的72位貨運人員等共2059人納入施打對象。

▲台南市長黃偉哲指出，桃園市個案14126曾於6月17日12至14時左右到聯邦銀行台南、府城與開元分行洽詢業務，此案台南匡列自我健康監測4人，相關場所都已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，桃園市個案14126曾於6月17日12至14時左右到聯邦銀行台南、府城與開元分行洽詢業務，此案台南匡列自我健康監測4人，相關場所都已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，桃園市個案14126曾於6月17日12至14時左右到聯邦銀行台南、府城與開元分行洽詢業務，此案台南匡列自我健康監測4人，相關場所都已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，食藥署已核准4款COVID-19家用快篩試劑，民眾可在合格醫療器材店家購買，不過因其結果容易出現偽陰性、偽陽性，過度依賴可能造成醫療資源的浪費或疏忽防疫措施，建議如所在地區為確診數較多或確診者足跡熱區，或與確診者有接觸史，或是曾到過人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等情形使用。快篩結果及採檢器材處理，可依疾管署指引處置，網址 https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/jcqWcoPbS_p7qfZGpnCKxQ 。

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