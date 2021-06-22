小孩過敏好煩惱？兒科醫師分享「4撇步」從日常改善體質

▲小孩過敏好煩惱？把醫師的抗敏小撇步學起來。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

「我的孩子到底是過敏還是感冒？」由於過敏跟感冒的症狀相似，家長很難辨別孩子究竟是感冒還是單純過敏，當確認是過敏後也不知道該如何改善，本身是過敏兒長大的柚子小兒科診所歐淑娟醫師在粉絲專頁分享，對抗過敏體質可以從日常做起，透過「4撇步」來改善孩子的過敏體質。

撇步1：補充益生菌

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市面上益生菌產品百百種，每種好處不一樣，越來越多研究發現不同菌種對身體的各種好處，像是減肥、調節免疫力、調整過敏體質等，歐醫師建議，如果想幫孩子選益生菌，除了跟醫生/藥師/營養師諮詢之外，針對抗敏的訴求，可以試試看LP菌，因為經動物研究證實，LP菌可促進免疫TH1細胞活性，幫助免疫系統平衡，進而調整過敏體質，是抗敏相關產品上很常用的特殊菌種，在品牌選擇上，以有健康食品認證的知名大品牌為主。

撇步2：均衡飲食

歐醫師指出，六大類營養素都對體內新陳代謝有重要的功能、不可取代，但外食族求每日均衡真的很難，因使建議可以以週為單位，檢視全家人的飲食內涵。

撇步3：足量運動

培養孩子規律運動，歐醫師提到，不拘泥於體操、打球、游泳，即使是在公園玩溜滑梯都好，讓孩子盡量每天都有體能活動的時間。

撇步4：規律作息

早睡早起可以增強孩子的免疫力，擁有良好的規律習慣，不僅可以讓孩子變得更健康，而且能每天都充滿活力。

歐醫師強調，抗敏是需要長期抗戰的，需要簡單才能持續，只要把好的習慣融入生活就能慢慢地調整好體質，像「抗敏優酪乳」也是一個容易融入日常飲食不錯的方法，最重要的是要持續兼顧均衡飲食、充足睡眠、規律運動與環境的整頓，才能讓體質越來越穩定。