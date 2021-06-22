新北金美國小校貓鐵絲劃傷破相　全校師生童超關注集氣盼康復

▲金美國小校貓鐵絲劃傷破相，動保處獸醫謝弘斌針對校貓傷勢進行醫療。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區「金美國小」有一隻校貓《咪咪》，突在5月中旬因左側臉部受傷破相，傷口感染化膿情況非常嚴重，訓育組長周鄀芃急聯繫動保處協助，動保處隨即派員前往將牠帶回，經獸醫師初步檢傷，疑被生銹鐵絲割傷臉部多天，傷口已化膿必須進行清創縫合，治療後傷口癒合良好，目前已順利恢復健康，回到學校陪伴同學。

金美國小訓育組長周鄀芃說，校貓「咪咪」個性溫和與學童們相處融洽，近日受傷而食慾不振，健康狀況很不好，全校師生都很擔心。非常感謝動保處獸醫的及時救援，將牠帶回三芝區公立動物之家治療，讓咪咪在短期內就恢復健康。

▲金美國小校貓咪咪裝籠交由動保處帶回三芝區公立動物之家治療。

獸醫謝弘斌表示，當日檢查後，發現校貓咪咪僅左側臉部有受傷，其餘身體部位正常，推測是快速移動時，不慎被生銹鐵絲所割傷，因傷口細菌感染而導致化膿，必須立即進行清創縫合以免傷口潰爛，所幸傷勢並未深及骨骼，未來也不會影響運動機能。校貓咪咪非常親人，治療後精神食慾良好，已順利恢復健康。

動保處表示，新北市目前已經有46間學校共飼養校犬貓89隻，動保處提供各學校飼養校園犬貓終生醫療服務，包含終身免費狂犬病疫苗施打、基礎疫苗施打、外寄生蟲及心絲蟲預防投藥等。另外，國教署每年也會提供各校校園犬補助經費，經費從1.5萬元到5萬元，歡迎新北市各學校如有興趣飼養校園犬貓，都可向教育局申請，電話：02-2960-3456分機2636。

▲金美國小學童們集氣希望咪咪早日康復。

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