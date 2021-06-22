南化水庫滿庫溢流　黃偉哲建議評估加高溢流堰增加蓄水

▲南化水庫目前滿庫溢流堰溢流情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，受惠5月30日梅雨鋒面及今6月22日起再一波梅雨鋒面，每滴水都紮實入庫，台南市曾文、南化水庫蓄水量已逐漸回升，曾文水庫蓄水率已突破3成，南化水庫蓄水更達滿庫持續溢流，甚為可惜，故市府建議南化水庫應可評估推動溢流堰加高工程，盡可能留住水資源，擴大台南市蓄豐濟枯量能。

台南市主要水庫因前5月30日之梅雨鋒面及今6月22日起再一波梅雨鋒面，曾文水庫蓄水率已突破3成（約1億7652萬立方公尺），南化水庫蓄水率更達100％滿庫，台南市整體水情趨勢已漸轉佳況，但由於南化水庫因庫容已滿而持續自然溢流，無法蓄存更多降雨增加水資源的利用。

▲黃偉哲市長關心南化水庫水情，視察南化水庫，水利署長賴署長在場說明情形。

南化水庫為供應台南市民生用水主要水庫，台南市府建議南化水庫可評估規劃推動溢流堰加高工程，可增供每日水量，建議中央可以評估推動，擴大南化水庫蓄豐濟枯量能，以因應未來極端天氣帶來之旱澇頻繁現象。

台南市水情雖因近期的梅雨鋒面挹注已漸紓緩，但黃偉哲市長仍籲請市民朋友面對極端氣候，仍需持續撙節用水，養成日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

▲南化水庫枯旱時期，溢流堰及周遭庫底裸露情形。

目前全球及國內COVID-19(新冠肺炎)疫情尚未平息，防疫期間民眾不可掉以輕心，防疫洗手與節約用水並行，落實節約用水的政策目標，大家的節水一小步，將成為有效運用水資源的一大步，政府民眾共同齊心努力，因應未來極端氣候挑戰及渡過本波疫情。

「Panasonic國際牌熱銷料理家電Top3」