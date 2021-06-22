14家企業捐120台救命神器　鄭文燦：轉11家責任醫院

▲桃園市14家企業集資捐贈120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），市長鄭文燦感謝全市企業募集約2000餘萬元由市府代為購置，捐給11家責任醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，桃園市14家企業集資募集2000餘萬元由市府代為購置120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），22日由市長鄭文燦主持捐贈儀式，鄭文燦表示，這特系統對重症患者氧氣治療很有幫助，藝人賈永婕捐贈的也是這種系統，我們14家企業共同捐贈購置，希望給重症病患獲得最好照顧，也期望能順利健康出院。

桃園市府22日上午舉辦防疫專案會議，會前邀請林口長庚醫院副院長邱政洵做新冠肺炎專題報告，鄭文燦提及，目前部立桃園醫院與長庚醫院收治相當多的重症病患，也累積了很豐富包括呼吸治療、藥物治療、插管治療、換血治療的經驗，希望能提供其他責任醫院對於重症患者治療心得。

邱政洵指出，今年六月以後疫情進入尖峰，最嚴峻仍是雙北市，林口長庚醫院與國衛院合作，根據近百例患者基因檢測，目前看起來都是英國變種株，社區個案還沒有看到大家擔心的印度變種株（Delta）。考量未來疫情發展，我認為有三大重要變數，大家都知道英國9成偵測到都是印度變種株，美國則約百分之十，由於美國印度變種以倍數逐漸增加，病毒在亞洲新加坡、大陸都有出現，對我們是非常大的威脅，要前瞻部署防疫。

邱政洵認為，目前需靠公共衛生策略，口罩、限制聚集與疫情等級防疫，另外是盡快要施打疫苗，現在是衝高第一劑接種率，但不要忘了，如果要面對變種株要兩劑，疫苗銜接也要趕快趕上來。現在國際感染密度下降，但還是要策略性積極篩檢，盡量把無症狀、輕症找出來以避免擴散，疫苗要用各種措施增加打第一劑比例，讓一些比較早施打者開始，高風險的人接種第二劑。最大威脅還是印度變種，目前英國已有數據顯示，接種1劑保護力3到5成不是這麼夠，若完成兩劑疫苗接種，可達8至9成保護力。

▲桃園市長鄭文燦感謝全市企業募集約2000餘萬元購置，120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給我們11家責任醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

捐贈儀式上，鄭文燦說，市府代為購置120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給我們11家責任醫院，這與藝人賈永婕募集捐贈的是類似的系統，這14家善心企業包括聯華電子、海悅國際、璟都建設、亞昕集團、新潤建設機構、昭揚建築、良茂建設、良福保全、海霸王集團、皇普建設、興富發集團、勝輝建設、天曜廣告、聯倉交通等將捐給責任醫院，希望給醫院更大支持，讓醫護人員有更好的裝備，能給重症病患更好診療與獲得最好照顧，讓他們早日健康出院。

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