　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

14家企業捐120台救命神器　鄭文燦：轉11家責任醫院

▲桃園市14家企業集資捐贈120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），市長鄭文燦感謝全市企業募集約2000餘萬元由市府代為購置，捐給11家責任醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市14家企業集資捐贈120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），市長鄭文燦感謝全市企業募集約2000餘萬元由市府代為購置，捐給11家責任醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，桃園市14家企業集資募集2000餘萬元由市府代為購置120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），22日由市長鄭文燦主持捐贈儀式，鄭文燦表示，這特系統對重症患者氧氣治療很有幫助，藝人賈永婕捐贈的也是這種系統，我們14家企業共同捐贈購置，希望給重症病患獲得最好照顧，也期望能順利健康出院。

桃園市府22日上午舉辦防疫專案會議，會前邀請林口長庚醫院副院長邱政洵做新冠肺炎專題報告，鄭文燦提及，目前部立桃園醫院與長庚醫院收治相當多的重症病患，也累積了很豐富包括呼吸治療、藥物治療、插管治療、換血治療的經驗，希望能提供其他責任醫院對於重症患者治療心得。

邱政洵指出，今年六月以後疫情進入尖峰，最嚴峻仍是雙北市，林口長庚醫院與國衛院合作，根據近百例患者基因檢測，目前看起來都是英國變種株，社區個案還沒有看到大家擔心的印度變種株（Delta）。考量未來疫情發展，我認為有三大重要變數，大家都知道英國9成偵測到都是印度變種株，美國則約百分之十，由於美國印度變種以倍數逐漸增加，病毒在亞洲新加坡、大陸都有出現，對我們是非常大的威脅，要前瞻部署防疫。

邱政洵認為，目前需靠公共衛生策略，口罩、限制聚集與疫情等級防疫，另外是盡快要施打疫苗，現在是衝高第一劑接種率，但不要忘了，如果要面對變種株要兩劑，疫苗銜接也要趕快趕上來。現在國際感染密度下降，但還是要策略性積極篩檢，盡量把無症狀、輕症找出來以避免擴散，疫苗要用各種措施增加打第一劑比例，讓一些比較早施打者開始，高風險的人接種第二劑。最大威脅還是印度變種，目前英國已有數據顯示，接種1劑保護力3到5成不是這麼夠，若完成兩劑疫苗接種，可達8至9成保護力。

▲桃園市長鄭文燦感謝全市企業募集約2000餘萬元購置，120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給我們11家責任醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦感謝全市企業募集約2000餘萬元購置，120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給我們11家責任醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

捐贈儀式上，鄭文燦說，市府代為購置120台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給我們11家責任醫院，這與藝人賈永婕募集捐贈的是類似的系統，這14家善心企業包括聯華電子、海悅國際、璟都建設、亞昕集團、新潤建設機構、昭揚建築、良茂建設、良福保全、海霸王集團、皇普建設、興富發集團、勝輝建設、天曜廣告、聯倉交通等將捐給責任醫院，希望給醫院更大支持，讓醫護人員有更好的裝備，能給重症病患更好診療與獲得最好照顧，讓他們早日健康出院。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃園804醫院14人染疫！3措施全力圍堵　1400人採檢結果出爐

►疫苗開瓶後剩餘疑遭丟棄　鄭文燦：每一劑都很珍貴絕不浪費

►3歲男童溺水成腦麻！阿嬤驚見呼吸微弱　緊急送醫搶救不治

ET快訊
50歲女打AZ昏迷2天亡！生前無特殊病史　衛生局曝驚人死因
蘇貞昌曝下一波打疫苗名單！　全國13類別出爐
網紅90歲阿嬤打AZ　「身體冒2驚人變化」
沈富雄曝「6/28解封」4關鍵　悲嘆：完了！恐再等2個月
快訊／新一波雨區擴大往北東炸　14縣市「豪大雨」特報
周玉蔻看破高嘉瑜！　怒嗆：今天就辭立委退政壇
獨／北農、士林長照群聚連還爆　北市府認失職懲處衛生局
打完疫苗親餵乳「2月大女嬰亡」　高大成斷死因這樣說

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

80歲嬤「只記女兒在頭份」　桃園獨自搭車南下體力透支倒街頭

14家企業捐120台救命神器　鄭文燦：轉11家責任醫院

防疫警戒「微解封」　黃偉哲：建議中央開放性場館及校園運動場解封

82歲翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

台東連11天+0！第二波接種預約開跑　首日上午逾5成

93歲翁打疫苗「高燒4天」！倒兒子懷裡離世…他哭崩：真的沒關聯嗎

賈永婕「救命仙女」真的來了！　基隆礦工醫院嚇到超感動

和里長站在一起！　陳亭妃、陳怡珍贈2000個防護面罩給里鄰防疫志工

金門男遭匡列隔離「到處找人喝酒」　當地居民嚇壞...人找到了

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

80歲嬤「只記女兒在頭份」　桃園獨自搭車南下體力透支倒街頭

14家企業捐120台救命神器　鄭文燦：轉11家責任醫院

防疫警戒「微解封」　黃偉哲：建議中央開放性場館及校園運動場解封

82歲翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

台東連11天+0！第二波接種預約開跑　首日上午逾5成

93歲翁打疫苗「高燒4天」！倒兒子懷裡離世…他哭崩：真的沒關聯嗎

賈永婕「救命仙女」真的來了！　基隆礦工醫院嚇到超感動

和里長站在一起！　陳亭妃、陳怡珍贈2000個防護面罩給里鄰防疫志工

金門男遭匡列隔離「到處找人喝酒」　當地居民嚇壞...人找到了

航空貨運市場淡季加上三級防疫　貨量減少逾三成

藝術品金融商品化時代來臨！ 台灣推出全球第一檔藝術品融資服務

割喉牙醫1死2傷！國立高材生3度判無期　遺孀泣：台灣成免死天堂

上舖嗨玩跳高高！6歲妹遭「吊扇割臉」秒噴血　險砸眼珠釀失明

外送哥取餐「收到飲料和小卡片」　一看險飆淚：第1次被當英雄

獨家合作！東森購物網攜手「RO仙境傳說」 祭出超強百萬大獎

溫網／莊吉生今晚會外賽先碰德國　梁恩碩首戰硬拼頭號種子

注意！新冠肺炎家用快篩試劑「9大Q＆A」　哪裡買、適用情況一次看

秒變飯店大廚！10分鐘端出5星級好料　還有頂級合菜自取88折

1小時賣出100份！凱菲屋「499元龍蝦」人氣高　每日限量最多200份

地方熱門新聞

93歲翁打疫苗高燒4天！倒兒懷裡離世

賈永婕真的來了！礦工醫院超感動

金門男遭匡列隔離「到處串門子」　人找到了

陳亭妃、陳怡珍贈防護面罩給志工

桃機疫苗接種站開打　每日800人

安南警雨中接送民眾揪感心

花蓮吉安停辦豐年祭 活動經費投入防疫

屏科大防疫小物酒精筆　保護全校師生安全

桃園2萬名孕婦　優先施打莫德納疫苗

翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

建議開放性場館及校園運動場解封

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

更多熱門

相關新聞

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

近日各地陸續出現民眾接種AZ疫苗後不適甚至猝死，21日台中新增5例疑似施打疫苗後死亡案例，其中1例在診所工作的50歲黃姓婦人，16日打完疫苗後，當日回家洗澡突然暈厥，隨後送往醫院開刀救治，發現有嚴重腦出血，18日宣告不治。據悉，黃婦沒有特殊病史，不過家屬對於死因沒有意見，未提出相驗申請。

鬧！日老翁一天連打2劑疫苗　血壓飆高

鬧！日老翁一天連打2劑疫苗　血壓飆高

台南所長打疫苗後腦出血　黃偉哲：請成醫全力救治

台南所長打疫苗後腦出血　黃偉哲：請成醫全力救治

宜蘭太平山莊7、8月周末訂房近全滿

宜蘭太平山莊7、8月周末訂房近全滿

快訊／全國三級警戒628解封有望？　蘇貞昌下令指揮中心審慎評估

快訊／全國三級警戒628解封有望？　蘇貞昌下令指揮中心審慎評估

關鍵字：

新冠肺炎疫情HFNC鄭文燦14企業捐贈重症

讀者迴響

熱門新聞

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

蘋果「舊換新」價目更新！　6款舊機身價上漲

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面