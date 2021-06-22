僅台灣荔枝被果蠅入侵！　防檢局很意外：將要求紐西蘭恢復芒果進口

▲防檢局表示，台灣芒果並沒有被驗出果蠅入侵，因此將要求紐西蘭恢復進口。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

紐西蘭原料工業部（The Ministry for Primary Industries）日前發現，一批自台灣進口的水果遭東方果實蠅（oriental fruit fly）入侵，下令暫停台灣芒果及荔枝入境。防檢局今（22日）受訪表示，發生這件事很意外，荔枝部分還在調查原因，但芒果部分沒有被東方果實蠅入侵，因此會發函給該國要求取消暫停措施，恢復芒果進口。

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）22日指出，當局18日在一批自台灣運達紐西蘭的芒果及荔枝中發現幼蟲，隔天確認為東方果實蠅，現正進行調查。原料工業部已下令暫停這二種水果自台灣入境，已運達邊境的貨品將被扣留，業者可選擇銷毀或運回台灣。據報導，東方果實蠅原生於亞洲，在水中產卵，幼蟲以水果為食，易導致果實腐爛，無法銷售，先前曾在紐西蘭邊境被發現，但從未在該國其他地區現蹤。

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防檢局副局長鄒慧娟說，荔枝部分，發生這件事很意外，因為是首次出現這種事，正在調查發生的原因，此批有900公斤，而芒果其實沒有攔截到果實蠅，這一批已順利通關，只是該國要求之後暫停進口，我國會立即去函要求取消暫停措施。