上舖嗨玩跳高高！6歲妹遭「吊扇割臉」秒噴血　險砸眼珠釀失明

▲澳洲一名6歲女童在雙層床上舖跳呀跳，竟遭天花板吊扇割臉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州6歲女童薩凡娜（Savana）到朋友家作客，2個孩子在臥室雙層床的上舖開心跳呀跳，未料來不及躲過迎面而來的吊扇，遭葉片狠狠砸臉，在左眼下方劈出一道長8公分、深2公分的傷口，鮮血當場染紅上衣，也因此縫了100多針。此外，她僅差1毫米就被打中眼珠，差點失去視力。

根據《每日星報》等外媒報導，薩凡娜的眼部腫脹不堪，立刻送醫治療後，被檢查出顴骨碎裂、神經損傷。她隔日接受3小時整形手術，動用金屬板、4顆金屬釘才將骨頭接合起來，而且還縫了100多針，雖然2天後就順利出院，但直到意外發生10天後才能再次睜眼。

Terrified mum's fan warning as daughter, 6, almost loses eye in horror accidenthttps://t.co/IMRsKS8Xq9 pic.twitter.com/XXm94aynDq — Daily Star (@dailystar) June 21, 2021

媽媽潔西（Jess Pierce）表示，薩凡娜的眼睛當時非常腫脹，根本看不清楚傷勢，「令人驚訝的是，葉片只差1毫米就打中眼球，驚險掠過下眼瞼和耳朵」，也因此幸運地沒有傷及視力。她表示，女兒受傷一直都非常冷靜，但現在「晚上會做惡夢，也因害怕同學指指點點而不敢上學」。

潔西一看見房間裡有吊扇，就立刻警告女兒必須多加小心，未料仍發生意外。她呼籲其他家長了解吊扇的危險性，並且隨時注意孩童玩耍的環境是否安全。

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