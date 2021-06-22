中共百年紀念幣亮相　金銀大全套整組買11.3萬元

▲中共成立百年紀念幣金幣造型。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

中共成立100週年紀念幣昨（21）日起陸續發行。9枚不同樣式的紀念幣中，包括普通紀念幣及金銀紀念幣，其中，金銀幣大全套（3枚8克金質紀念幣、1枚30克銀質紀念幣及4枚150克銀質紀念幣），整套售價為26370元人民幣（約11.3萬元新台幣）。至於普通紀念幣則是得經由預約兌換的方式獲取。

▲大陸央行發行中共成立百週年紀念幣。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，此次發行的金質紀念幣和銀質紀念幣正面圖案均為中華人民共和國國徽輔以牡丹花組合設計，並刊國名、年號，幣面設計莊重、嚴肅。

3枚圓形金質紀念幣背面圖案，除中共黨徽和飄帶等共有設計外，包含上海中共一大會址、浙江嘉興南湖紅船、天安門等組合，將城市建築、高鐵、山水風景等收錄其中，也有貴州天眼、網路及數位訊息、大型國際機場等現代化象徵。

▲中共成立百年紀念幣防偽技術。（圖／翻攝新華網）

由於大陸發行特殊紀念幣時，都會引起「幣圈」收藏家追捧，為防範偽造牟利，這次發行的中共百年紀念幣也做了特殊防偽處理。普通紀念幣應用複合材料、隱形圖文及微縮文字等具有完全自主智慧產權的防偽技術，將硬幣傾斜至適當角度，還可在背面下方飄帶上，觀察到隱形圖文「100」。