百年黨慶前北京管制趨嚴　民警敲門查居住登記





▲北京市民警近期陸續到各社區內，上門檢查居民的身分。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸共產黨7月1日「建黨100週年慶祝大會」鄰近，《ETtoday新聞雲》記者所在北京社區，近期已兩度有民警上門，敲門檢查身分證件、有無戶籍或居住登記等，若境外人員未登記，可能面臨警告或數百元人民幣的罰款。按照派出所人員說法，檢查只是例行性的，但對方也提到，前一次北京對外來人員管制較嚴格的時候，是2008年的北京奧運。

根據大陸的所謂《中國公民往來台灣地區管理辦法》，第十六條明文台灣居民來大陸的，應按照戶口管理規定，辦理暫住登記，包括住酒店、旅店、飯店者臨時住宿登記表，住親友家者在派出所辦理暫住登記手續，未完成者，可處警告或100元人民幣以上、500元人民幣以下的罰款。

▲未依規定在入住24小時內登記的境外入境者，若被「例行性檢查」到，或是在需要該住宿表而前往登記時，可能面臨警告或法款，不過實際上多以警告為主，甚少罰款。（圖／記者陳政錄攝）

實際執行上，近年大陸已不像早期嚴格查辦暫住證，而是採自願登記、不強制的大原則，旅館也會主動幫旅客進行身分登記，惟台灣民眾若在大陸遺失台胞證，欲在當地補發，或需辦理有關業務時，若未做過登記，就可能受到影響。

以《ETtoday新聞雲》駐北京記者為例，5月初搬家，隨後屢次出差，錯過到派出所重新登記的時間，在經鄰居通知民警近期已兩度上門，挨家挨戶查驗身分後，遂在14日上午前往派出所辦理手續。

經出示房屋合約、一連串的身分資料詢問，完成登記並取得屬於境外人員的住宿登記表後，派出所承辦人表示，記者未在入住後24小時內，到派出所辦理，依法給予警告，將「當場處罰決定書」交由記者簽字，未做出罰款。

據港媒報導，大陸在鄰近重大活動前，通常會加強對外來人員的掌握，尤其是境外人員和所謂的「訪民」，力求活動順利召開。

香港《明報》亦引述消息人士稱，本次建黨百年紀念大會，官方依舊注重防疫，要求參會者需完成注射2劑大陸製疫苗，而注射外國疫苗者將無法參加。

▲中共建黨百年鄰近，天安門地區正進行紀念活動相關的施工工程。（圖／記者陳政錄攝）

按照大陸官媒《新華社》報導，北京將在今年7月1日前後，舉行大規模慶祝活動，將在梅地亞中心設立新聞中心，於6月26日正式運行，另考量新冠疫情，本次不邀請境外記者臨時赴北京採訪。官方組委會規定，參會者須在6月15日前，完成兩劑次疫苗注射，但未特別註明要求僅限大陸疫苗，還是包括外國疫苗。

值得注意的是，在此之前，上海市曾於4月1日起，實施《上海市實有人口服務和管理若干規定》的管理新規，把到上海旅遊、就醫等超過24小時的人員納入管理，還提高罰則，一度被外界解讀太嚴格，形同「落地簽證」，但上海市政府網站隨後刊出聲明，表示「在滬停留超24小時所有人員須強制登記」是「誤讀」，個人可依需求自主自願登記，不做強制要求。

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