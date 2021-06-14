中共「百年黨慶」施工現場直擊　殲-20、殲-10排字預演

▲因應中共建黨百年紀念活動，北京天安門廣場進行施工。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國共產黨將於7月1日，在北京盛大舉行「建黨100週年慶祝大會」，在日前公告天安門廣場將於6月23日起封閉後，《ETtoday新聞雲》記者14日先行前往現場，只見大批重機具已經進駐施工，與一旁遊覽民眾互不干擾，周邊維安也全面升級，即便天空下著小雨，欲進入天安門廣場的遊客仍大排長龍，撐著傘等待安檢。

根據大陸中宣部副部長王曉暉宣布，7月1日將以中共中央名義，隆重舉行慶祝中國共產黨成立100周年大會，中共總書記習近平發表重要講話，並會同各黨派，召開慶祝建黨100周年座談會。

▲▼施工現場已開始測試階段。

面臨黨慶「七一時間」步步進逼，央視報導，6月12日21時至6月13日凌晨，北京天安門地區舉行了慶祝大會的首次綜合演練，共有1.4萬多人參加演練集現場保障工作，包括暖場、慶祝大會、進撤場、應急處置等四項內容。

值得注意的是，解放軍殲-10、殲-20戰鬥機與直-10、直-19武裝直升機的彩排畫面，也在微博等平台上陸續曝光，民眾拍到解放軍空軍於演練時間，在天安門地區上空排出「100」及「71」等字樣，象徵慶祝7月1日中共建黨百年。

天安門地區管理委員會近日發布通告，因受施工影響，自2021年6月23日零時至7月1日天安門廣場將暫停開放；7月2日上午將根據實際情況適時恢復開放。請廣大參觀遊客提前做好行程安排；另一方面，北京市官方也已宣布，自13日起，天安門廣場及附近9個行政區開始「淨空」行動，禁止無人機等任何飛行物出現，除慶祝活動其間組織的飛行活動以外，而被禁的飛行物還包括鴿子、風箏、氣球、孔明燈等。



▲▼中共解放軍戰鬥機現身北京天安門上空，排出「100」及「71」字樣。（圖／取自港媒大公文匯網）

記者14日步行前往天安門廣場，發現周邊維安層級較往常有所提升，與大陸「全國兩會」時期基本一致，除地鐵站內加派警察隨機攔查旅客身分證件和警犬外，加以端午連假人流眾多，警察站崗點、人數也一併增加。

在天安門廣場內和周邊的黨慶紀念活動有關施工現場，周圍拉起綠色圍籬，採每間隔約10公尺，就有警察站崗的高戒備管制措施，只見多個大型重機具進駐，吊車高高升起，天安門前也陸續架設燈光、音響器材，長安街兩側大螢幕則打上「系統測試中」的字樣，為活動預做準備。

值得注意的是，按照中央軍委政治工作部主任助理、解放軍少將李軍說法，今年解放軍在慶祝建黨100周年上，沒有安排閱兵。但據悉，此次黨慶活動，仍將有軍機編隊通過慶典場地上方的表演項目，因此殲-10、殲-20戰鬥機才會在綜合演練中亮相。

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▼天安門施工現場和周邊維安，警察在地鐵站內攔查民眾身分證件。（圖／記者陳政錄攝）