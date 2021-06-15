配合中共百年黨慶　北京故宮月底閉館6天

▲中共建黨百年，北京故宮博物院將閉館6天。圖為故宮前天安門下的施工維安。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

為配合中共「建黨100週年慶祝大會」，北京故宮博物院15日公告，將自2021年6月26日至7月1日閉館，7月2日恢復正常開放。這是去年7月21日，結束因新冠肺炎疫情造成的連續177天閉館後，北京故宮再次因故閉館。

在此之前，北京故宮博物院亦曾於2019年中共建政70周年紀念活動時，閉館11天，於2015年慶祝抗戰勝利70周年時，閉館13天。

▲百年黨慶鄰近，北京天安門地區會場正一邊施工。（圖／記者陳政錄攝）

根據北京故宮博物院公告，故宮博物院為配合周邊地區活動需要，自2021年6月26日至7月1日閉館，7月2日恢復正常開放。公告稱，「給您（遊客）參觀帶來不便，敬請諒解。」

中國共產黨將於7月1日，在北京盛大舉行「建黨100週年慶祝大會」活動，天安門廣場也將於6月23日起封閉。本月13日起，天安門廣場及附近9個行政已區開始「淨空」行動，禁止無人機等任何飛行物出現，除慶祝活動期間組織的飛行活動以外，被禁的飛行物包括鴿子、風箏、氣球、孔明燈等。

目前，天安門廣場周邊維安層級已較往常有所提升，與大陸「全國兩會」時期基本一致，除地鐵站內加派警察隨機攔查旅客身分證件以及警犬外，警察站崗點、人數也一併增加。

在天安門廣場內和周邊的黨慶紀念活動有關施工現場，周圍拉起綠色圍籬，採每間隔約10公尺，就有警察站崗的高戒備管制措施，多個大型重機具進駐，吊車高高升起，故宮前的天安門，也陸續架設燈光、音響器材，長安街兩側大螢幕則打上「系統測試中」的字樣，為活動預做準備。

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▼北京故宮入口前。（圖／記者陳政錄攝）