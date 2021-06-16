美國防部譴責28架共機擾台！　外媒：北京不滿G7和北約公報提台海

▲共機頻繁擾台，此次更派出大量軍機 。（圖／國防部）

記者張靖榕／綜合外電報導

中共軍機15日派出28架次軍機擾台，是頻頻闖入我防空識別區以來最大規模的一次。美國五角大廈對此出聲譴責，指中國軍事行動破壞台海穩定，並強調將持續確保台灣自我防衛能力。《美國之音》及多家外媒認為，中國之所以派出此前未見過的大量軍機擾台，可能是回應近日七大工業國集團（G7）公報及北大西洋公約組織（NATO）峰會公報中，提出的台海相關聲明。

美國總統拜登日前在G7峰會上積極闡述美方立場，並鼓勵與會元首達成對中共識，在峰會結束後的峰會上，不但提及中國10次，更指出中國崛起對世界造成的挑戰，強調台海必須維持穩定，問題必須和平解決。

之後在30國與會的NATO峰會，也首次在公報中提及中國問題及台海問題，指出中國構成系統性的威脅，強調台海應和平解決問題。過去數十年NATO的首要對象即是防範俄國斯勢力及鞏固歐洲盟友，這是該組織首次提及台海問題，彰顯NATO如今最主要的對象已從歐洲移出，聚焦在中國對世界造成的影響。

在公報發出後，中國對倫敦等提出嚴正交涉，並強調台海問題屬於內政問題，外國不得干涉。

分析指出中國在近期數個公報及聲明中，面臨來自國際的極大壓力，加上雷根號航母群正在南海航巡，英國旗艦伊莉莎白女王號也正在前往印太海域，迫使中國必須加大力度回應。分析表示這些來自國際領導人以及軍事上的壓力，對北京當局是一大警訊，隨著中共建黨百年黨慶將在7月1日登場，中國勢必採取較大規模的軍事嚇阻，同時轉向國內擴大宣傳作為，滿足民心。