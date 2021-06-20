　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

迎百年黨慶　中共宣布殲-20列陣「強軍先鋒飛行大隊」　

▲▼大陸宣布國產新一代隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。（圖／翻攝自央視）

▲繼前身為「王海大隊」的東部戰區空軍航空兵某旅後，大陸再宣布殲-20列裝「強軍先鋒飛行大隊」。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

中共在迎接建黨100周年前夕，正式布國產新一代隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。據了解，該部隊為中國共產黨締造的第一支空中作戰力量，過去曾在抗美援朝空戰和國土防空作戰中，取得擊落擊傷敵機92架的輝煌戰績。

《央視》報導，解放軍空軍新聞發言人表示，中共中央軍委授予「強軍先鋒飛行大隊」榮譽稱號的空軍航空兵某旅飛行一大隊，在練兵備戰中飛上了殲-20戰機。消息強調，「空軍首批組建、首支參戰、首獲勝績的這支英雄飛行大隊，將會更好地提升新時代打贏能力、履行新時代使命任務。」

▲▼大陸宣布國產新一代隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。（圖／翻攝自央視）

公開資料顯示，殲-20在2018年開始列裝空軍作戰部隊，但當時僅限於列裝空軍某先行試訓單位。緊接著中國空軍在2019年7月宣布，前身為「王海大隊」的東部戰區空軍航空兵某旅，成為第一個整建置換裝五代機的作戰旅，該部隊曾經擊落擊傷敵機59架。

中國空軍有關部門負責人表示，殲-20先後列陣「王海大隊」和「強軍先鋒飛行大隊」等英雄部隊，將進一步提升空軍綜合作戰能力。大陸軍事專家王明志也指出，英雄部隊一定要發揮尖刀作用，「他們在戰爭年代直面強敵對手，打出了國威和軍威。在新時代，他們在捍衛國家主權、安全和發展利益方面也有突出的表現。」

▲▼大陸宣布國產新一代隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。（圖／翻攝自央視）

ET快訊
最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去？

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

迎百年黨慶　中共宣布殲-20列陣「強軍先鋒飛行大隊」　

解放軍殲-20列裝多支部隊　官方罕見公開飛行畫面

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

2歲萌娃叫外送！不小心多按2個0 老爸開門見「100碗炸醬麵」傻眼

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

迎百年黨慶　中共宣布殲-20列陣「強軍先鋒飛行大隊」　

解放軍殲-20列裝多支部隊　官方罕見公開飛行畫面

疫情下降是「暫時假象」！醫曝恢復正常還久：改變姿勢就窒息而死

為加速拿到！蕭美琴凌晨交接疫苗：台灣「自行取貨」讓華航運回去

伊朗總統大選一面倒！　強硬派萊西「無意外」勝選

迎百年黨慶　中共宣布殲-20列陣「強軍先鋒飛行大隊」　

250萬劑疫苗要來台！台大醫籲「讓長者有得選」：真的是巧合嗎？

魯伊自豪這支快艇不一樣：我們不會放棄　公開爭取湖人迷支持

美加碼贈250萬劑疫苗！謝金河揭「背後政治角力」:台灣成全球焦點

美食部落客都這樣拍！構圖、光線「五個食物拍攝技巧」秒上手

蕭敬騰台上被主持人吐槽雨神威力　脫口「已在氣象局上班」全場驚呼

兒睡前緊抱問「妳幾歲會死掉」！　徐若瑄曝對話…他反應網全看哭

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

軍武熱門新聞

殲-20列裝多部隊　解放軍罕見公開飛行畫面

殲-31將是大陸新型艦載機首選

殲-20列陣「強軍先鋒飛行大隊」

杜特蒂嗆美國：提供2000萬劑疫苗　否則美軍滾出去

美軍認證：中國「殲-31戰機」抄襲F-35

美中航母「南海強碰」戰時絕對開打

美威懾力大減　習近平擬2年內武統台灣

美雷根號航母南海演訓 衛星照拍下陸國產航母山東艦進駐三亞母港

28共機擾台還有3軍艦在背後！　專家分析目的

澳退將：台灣宜建「鐵穹系統」抗中

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

拜登、普丁發表聯合聲明　「核戰中不會有人獲勝」

澎防部鎮疆操火炮實射

印度退將嗆：邊境部署戰機數量　可達解放軍2.5倍

更多熱門

相關新聞

殲-20列裝多部隊　解放軍罕見公開飛行畫面

殲-20列裝多部隊　解放軍罕見公開飛行畫面

解放軍空軍18日宣布，國產新一代隱形戰鬥機「殲-20」已列裝空軍多支部隊。同日，大陸官媒也罕見公開了多段殲-20的飛行畫面。

殲-31將是大陸新型艦載機首選

殲-31將是大陸新型艦載機首選

28共機擾台還有3軍艦在背後！　專家分析目的

28共機擾台還有3軍艦在背後！　專家分析目的

印度退將嗆：邊境部署戰機數量　可達解放軍2.5倍

印度退將嗆：邊境部署戰機數量　可達解放軍2.5倍

美中航母「南海強碰」戰時絕對開打

美中航母「南海強碰」戰時絕對開打

關鍵字：

殲-20中共百年黨慶隱身戰機王海大隊大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

戰疫前線　背鍋的華航機師

女看《厲陰宅3》突慘叫

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

長輩打疫苗5天「全台累計63死」

250萬莫德納「無附帶條件」！美曝加碼原因　外媒預測跟晶片有關

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

外公打AZ疫苗亡！通報需解剖…家人含淚拒絕

男星確診「昏迷8天」：後遺症更嚴重了！

情侶操場活春宮一路到天黑　同學興奮觀戰　

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

網曬10年寵物照！爬屋逛街超嚇人

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

快訊／美國務院發聲：「起飛了」250萬劑莫德納疫苗正往台灣路上

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面