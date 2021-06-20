迎百年黨慶　中共宣布殲-20列陣「強軍先鋒飛行大隊」　

▲繼前身為「王海大隊」的東部戰區空軍航空兵某旅後，大陸再宣布殲-20列裝「強軍先鋒飛行大隊」。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

中共在迎接建黨100周年前夕，正式布國產新一代隱身戰鬥機殲-20列陣空軍「強軍先鋒飛行大隊」。據了解，該部隊為中國共產黨締造的第一支空中作戰力量，過去曾在抗美援朝空戰和國土防空作戰中，取得擊落擊傷敵機92架的輝煌戰績。

《央視》報導，解放軍空軍新聞發言人表示，中共中央軍委授予「強軍先鋒飛行大隊」榮譽稱號的空軍航空兵某旅飛行一大隊，在練兵備戰中飛上了殲-20戰機。消息強調，「空軍首批組建、首支參戰、首獲勝績的這支英雄飛行大隊，將會更好地提升新時代打贏能力、履行新時代使命任務。」

公開資料顯示，殲-20在2018年開始列裝空軍作戰部隊，但當時僅限於列裝空軍某先行試訓單位。緊接著中國空軍在2019年7月宣布，前身為「王海大隊」的東部戰區空軍航空兵某旅，成為第一個整建置換裝五代機的作戰旅，該部隊曾經擊落擊傷敵機59架。

中國空軍有關部門負責人表示，殲-20先後列陣「王海大隊」和「強軍先鋒飛行大隊」等英雄部隊，將進一步提升空軍綜合作戰能力。大陸軍事專家王明志也指出，英雄部隊一定要發揮尖刀作用，「他們在戰爭年代直面強敵對手，打出了國威和軍威。在新時代，他們在捍衛國家主權、安全和發展利益方面也有突出的表現。」