唐鳳出手了！超商、藥局就可預約接種疫苗　3管道衝施打率

圖文／鏡週刊

提高疫苗施打率、達成群體免疫是政府當前目標，本刊調查，隨著疫苗陸續到位，政府建置的疫苗接種預約平台，將循去年口罩實名制預購模式，透過藥局、網站APP及超商等3管道衝高施打率；若同時有2種以上疫苗開打，則擬開放自由選打或開放下一個順位的對象施打，讓接種更有效率。

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對抗COVID-19（新冠肺炎），力拚疫苗施打率是我國當前防疫重點。20日下午4時許，美國政府捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗抵台，總統蔡英文當天線上發表談話，指疫情爆發之初，台灣快速、穩定的口罩供應並援助急需的國家，當時國內有一些不同的意見，但我們相信患難見真情，現在我們遭遇困難，好朋友伸出援手，「我真的要再一次表達由衷的感謝。」

▼唐鳳去年協助整合建置口罩地圖和口罩實名制預購系統，被日本媒體封為「台灣天才IT大臣」。



隨著日本124萬劑、美國250萬劑的援助疫苗先後抵達，加上台灣採購的國際疫苗數量，目前國內疫苗到貨量已達485.66萬劑，依政府估算，6月底前自購的41萬劑莫德納、7月初AZ還會抵台，至8月底前共有1,000萬劑將陸續到位，疫苗供貨漸穩定，如何推動快速接種、力拚全體免疫，是政府當務之急。

▼唐鳳去年協助整合建置口罩地圖和口罩實名制預購系統，被日本媒體封為「台灣天才IT大臣」。

本刊調查，指揮中心月初已宣布大規模接種計畫，除接種合約醫療院所、基層診所，另要推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等，其中，政府循去年口罩實名制模式，由政務委員唐鳳主導開發的疫苗接種預約平台，將扮演疫苗施打率的關鍵角色。

本刊調查，疫苗接種預約平台比照去年口罩實名制模式，將開放三管道供國人預約施打，一是全國4千家實體的健保特約藥局，二是網站及APP（健保快易通），可任選民眾方便施打的接種站，三是與超商合作，直接將健保卡插入超商的多功能事務機即可預約，其中藥局與超商只要插入健保卡，都可預約在店家周邊一定範圍的接種站施打。

▼為達群體免疫，政府推疫苗大規模接種計畫，力拚施打率。圖為台南疫苗施打站畫面。



本刊掌握，疫苗接種預約平台已完成開發，上線日期有2項指標，一是已造冊的優先施打人員如長者多數都已完成接種，至少必須完成65歲以上高齡者的接種，二是國內外疫苗到貨充足、供應量足夠，就會開放預約系統。決策高層表示，以時程及國內疫苗供需估算，只要疫苗能如期到貨，預約系統最快7月可望上線。

▼疫苗接種預約平台將循去年口罩預購的成功模式建立系統。圖為唐鳳（左）去年赴超商操作口罩預購系統。



衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎接受本刊採訪表示，開放一般民眾上網預約接種的前提，一是取決於疫苗到貨的數量，二是必須先把65歲以上長者及造冊的優先接種對象都打得差不多才會開放，目前美國雖來了250萬劑，但要打完65歲以上長者還不夠，必須等更多疫苗到位，且造冊上的優先順序都打完，才用得上預約系統。

此外，各家疫苗保護力及副作用不同，民眾可能緩打某廠牌、或搶打特定廠牌疫苗，李秉穎認為，若有2個以上疫苗廠牌，民眾當然可以自己選擇，「你要打哪種都不會反對」，若特定疫苗想打的人比較少，就直接開放下一個接種順位、擴大接種對象即可，如此一來，民眾可自己選擇要不要或提早施打。

▼美國贈送的250萬劑莫德納疫苗20日抵台，衛福部長陳時中（左）與AIT處長酈英傑（右）一起接機。隨著疫苗陸續到貨，台灣將進入大規模施打階段。

本刊調查，疫苗預約平台已預設讓民眾自選疫苗的功能，可直接在預約系統顯示各個接種站施打的疫苗廠牌，只要指揮中心評估決議開放，民眾屆時即可選擇接種時間、地點及特定廠牌的疫苗。



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