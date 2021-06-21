施打疫苗才能保護自己和他人　成醫院長說分明

▲成大醫院院長沈孟儒說，打疫苗才是對防疫的積極作為，更有個人感染風險大幅下降，就算不幸感染也只是輕症，傳染給周遭人的機率也會下降。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲表示，施打疫苗能夠保護自己，大幅減緩covid-19病毒對身體的攻擊，如果打疫苗後在一定時間內有不良的反應或是身體不舒服，跟疫苗相關以及和疫苗不相關的，專家學者醫生都會有所定論，希望市民朋友能施打，讓身體產生保護力。



國內自6月15日起擴大施打COVID-19疫苗，針對年長者對於施打疫苗的疑慮，21日特別邀請成大醫院院長沈孟儒說明防疫的三大法則，為戴緊口罩、勤洗手和打疫苗，沈院長說，唯有疫苗才是對防疫的積極作為，更有三大好處，分別為一、個人感染風險大幅下降；二、就算不幸感染COVID-19，也只是輕症；三、傳染給周遭人的機率也會下降。



沈孟儒院長指出，施打疫苗並非只為了提高個人施打率，若群體整體的施打率高，就能得到免疫效果，他以英國有75％的國民施打，全英國人口6千多萬，5月只剩20多例診為例，表示疫苗施打若普及，疫情的嚴重程度才會大幅趨緩，對醫療衝擊也能明顯下降，而近期莫德納也進來了，量也多了，民眾也多了另一種選擇。



至於最近高齡長者對施打疫苗產生疑慮，沈孟儒也請大家不要忘記，在施打疫苗前，都會進行醫療評估，他表示，市民都期待能早日脫離疫情，恢復正常的生活，希望大家都捲起袖子施打疫苗，不過他也指出，像是過去在施打疫苗上有過敏史的或是施打第一劑後有嚴重過敏史的，以及18歲以下的青少年和有血液疾病者，不建議施打，如有嚴重疾病在治療或是短期內已有施打過其他疫苗的人就先暫緩施打。



沈孟儒再次強調，若有血小板、免疫功能等疾病或是懷孕的媽媽等，建議先諮詢專業醫師的意見，但還是希望大家都能捲起袖子，快去施打疫苗。

東元廣角吸入式捕蚊燈原價980元、特價699元，買一送一

