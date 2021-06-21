長者疫苗續施打　安南警雨中接送民眾揪感心

▲台南市警三分局冒雨為長者服務，員警和工作人員是濕了衣服，但不熄服務和祝福的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府21日下午2時起，在安南區安南國中大禮堂規劃中型疫苗接種站，市警三分局亦協同實施周邊及現場交通引導及安全秩序維護。本次施打AZ疫苗對象是75歲以上及65歲以上具原住民身分長者，現場以民眾就座不動、醫護動的日本「宇美町式」來更快速接種，接種後也是在原位觀察，減少接種者移動風險。

21日適逢梅雨鋒面豪大雨一直下不停，原定於下午2時才開始施打，但長者可能預計早點打完早點回家，在下午1時多時就陸陸續續由家屬載來安南國中，因為第三分局和市府、區公所及衛生所人員已期前共同現場會勘，規劃人、車進出動線，員警於安南國中周邊路口指揮引導，也在現場協助這些行動較緩慢或不便的長者進入接種站。

豪大雨如疫情的來襲，潮濕地面使人要小心慢行，就如提醒著大家要謹慎小心面對這波疫情。家屬載著長者們在雨中前來，車停下來後取出拐杖、輪椅，由員警和工作人員們撐著傘、扶著手、推著輪椅，一步步緩慢地走入接種點，不要讓長者淋到雨，就如希望長者能安全安心的接種完疫苗不要染到新冠肺炎，員警和工作人員是濕了衣服，但不熄服務和祝福的心。

有1位在打完疫苗要離開時，車輛電瓶沒電無法啟動，員警還協助聯繫汽修廠來「借電」，即刻救援讓長者能早點回家休息，熱心的民眾也送來熱熱的便當給各工作人員，便當上貼的紙條寫著「我們一起加油」。

三分局說，為了使接種站的運作流程能更順暢快速，派遣員警在週邊路口及現場車輛、人員的引導，協力和各單位工作人員完成長者疫苗施打的任務，也再三提醒民眾載口罩、保持良好社交距離，並遵循各項公告防疫措施，讓防疫工作越來越堅實，平安渡過這段抗疫的嚴竣時期。

東元廣角吸入式捕蚊燈原價980元、特價699元，買一送一

