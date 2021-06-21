柯文哲曝疫苗新策略「太難處理全打掉」　遊民也列優先接種　

記者袁茵／台北報導

台北市士林區某長照機構爆發群聚感染，8日發生至今已有47人確診、3人染疫身亡；而北農染疫也擴大，目前北農員工19人、批發市場和零批場攤位承銷商19人，以及7名派遣工通通確診。面對北市發生2起群聚感染，台北市長柯文哲21日透露未來施打疫苗策略，就是對養護之家、洗腎機構，甚至還有遊民，都要全部先打疫苗。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

台北市長柯文哲21日赴台北市議會報告。針對士林某長照機構群聚感染，柯文哲表示，6月8日發現第一個人感染時，6月9日就做了全面普篩，就抓到了一個確診者，並把對方送到醫院，結果該機構還是繼續感染，連打過疫苗的護理人員都染疫。

柯文哲說，此事讓他學到2件事情，一個是「不是打疫苗就一定不會感染」，另一個是做普篩發現是負的，但也可能是在潛伏期，「後來就一狗票。」

柯文哲也提及，北農之前就陸續染疫，快篩也有抓出幾個確診，現在對北農採新戰術，就是與其每週快篩、管制人流，不如4000人花2、3天內全打疫苗，用疫苗來圍堵疫情。

面對北市爆發士林某長照機構、北農群聚，柯文哲指出，接下來戰略就是對太難處理的先打疫苗，因此接下來優先打疫苗的人，除了北農、洗腎、養護機構之外，還有遊民也會先打，因為遊民人數少，每天盯著太辛苦，乾脆全打掉，不過打疫苗也不代表不會感染，只是症狀比較輕。