邱毅赴廈門打疫苗！曝台灣藝人施打名單　陸網嗨翻「歡迎回祖國」

▲前邱毅赴廈門施打疫苗，引起大陸網友關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前立委邱毅21日公開表示，他從台北松山機場搭機前往廈門，準備在隔離3週後去打疫苗。大陸網友喜聞樂見，紛紛表示歡迎。多數台灣網友則不以為然，但也有人認為邱毅幫台灣省了一劑疫苗，未嘗不是壞事。

邱毅21日上午9點在微博發文指出，他準備搭機前往廈門，待隔離期滿施打疫苗。據了解，邱毅搭乘的航班應為立榮B7511班次，在21日中午前已抵達廈門。另外，除了邱毅，新黨前主席郁慕明日前也到中國大陸接種疫苗。

貼文一出，許多微博網友紛紛表示，「邱教授，一路平安」、「熱烈歡迎邱教授來大陸」、「廈門歡迎你」、「漳州有一針劑就可以的康希諾」、「老人家適合打滅活的」、「歡迎邱教授回祖國打疫苗」、「別回去了！」

台灣網友聽聞則不以為然，「每個人都有選擇的自由」、「如果發生問題，請不要回來用健保」，但也有人反向思考「非常好！幫台灣省一劑的費用」、「可以，這就是愛台灣」、「現在疫苗短缺，他想去中國打也無可厚非，想去就去吧！」

綜合陸媒報導，蕭敬騰、王耀慶、潘美辰、溫嵐、孟庭葦、黃安等多位台灣藝人都已到中國大陸接種新冠疫苗。

國台辦發言人馬曉光11日表示，「十分理解台灣同胞為維護自身生命健康安全，迫切希望儘早接種大陸疫苗的心情，願意盡最大努力提供幫助」。

馬曉光強調，對搭乘民航客運航班到中國大陸的台灣民眾，「只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定、自願知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗」。

▼邱毅在個人微博上發文稱，正在機場搭機，準備前往廈門打疫苗。（圖／翻攝邱毅微博）

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