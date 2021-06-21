彰化男端午隔天迷途一路騎到南投　警供吃喝助返家團圓

記者高堂堯／南投報導

彰化1名精障男子，在端午節隔天趁家人不注意時獨自騎機車外出，卻忘了回家的路，一路騎到南投中興新村、在街頭遊蕩到深夜，最後飢疲交迫地在警局前徘徊；警方先提供水和肉粽讓他解餓，剛好其家屬也報案尋人，於是協助通知家屬將他帶回，上演另類但同樣溫暖的「端午團圓」。

▲迷途飢餓精障男遇中興分局暖警，提供警察節慰勞品充飢。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，光明派出所所長楊信立、警員李育霖於15日執行夜間巡邏勤務時，發現一名男子牽著機車在警所前徘徊，趨前盤查發現他是彰化員林警分局通報協尋失蹤人口，於是將他帶進派出所。

▲迷途飢餓精障男遇中興分局暖警，一家人終於團圓。（圖／記者高堂堯翻攝）

這名顧姓男子向警方表示，上午從彰化大村鄉騎車出門後就弄丟手機，無法與家人聯繫，又騎到沒油無法發動且身無分文，情急下只好尋求警方協助；當天剛好是警察節，警方進一步關切，得知顧男當天只吃過早餐，餓了整天導致身體顫抖不適，於是提供警察節慰勞品肉粽讓他充飢，並通知家屬到場。

顧男的母親隔天抵達後，表示家人前一天晚上發現他沒回家、也找不到人，心急如焚向員林警分局報案協尋，不知如何是好；對於警方能迅速找到兒子，顧母頻頻致謝並稱讚：「中興警察效率真好。」



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