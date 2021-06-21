　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化男端午隔天迷途一路騎到南投　警供吃喝助返家團圓

記者高堂堯／南投報導

彰化1名精障男子，在端午節隔天趁家人不注意時獨自騎機車外出，卻忘了回家的路，一路騎到南投中興新村、在街頭遊蕩到深夜，最後飢疲交迫地在警局前徘徊；警方先提供水和肉粽讓他解餓，剛好其家屬也報案尋人，於是協助通知家屬將他帶回，上演另類但同樣溫暖的「端午團圓」。

▲迷途飢餓精障男遇中興分局暖警，提供警察節慰勞品充飢。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲迷途飢餓精障男遇中興分局暖警，提供警察節慰勞品充飢。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，光明派出所所長楊信立、警員李育霖於15日執行夜間巡邏勤務時，發現一名男子牽著機車在警所前徘徊，趨前盤查發現他是彰化員林警分局通報協尋失蹤人口，於是將他帶進派出所。

▲迷途飢餓精障男遇中興分局暖警，一家人終於團圓。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲迷途飢餓精障男遇中興分局暖警，一家人終於團圓。（圖／記者高堂堯翻攝）

這名顧姓男子向警方表示，上午從彰化大村鄉騎車出門後就弄丟手機，無法與家人聯繫，又騎到沒油無法發動且身無分文，情急下只好尋求警方協助；當天剛好是警察節，警方進一步關切，得知顧男當天只吃過早餐，餓了整天導致身體顫抖不適，於是提供警察節慰勞品肉粽讓他充飢，並通知家屬到場。

顧男的母親隔天抵達後，表示家人前一天晚上發現他沒回家、也找不到人，心急如焚向員林警分局報案協尋，不知如何是好；對於警方能迅速找到兒子，顧母頻頻致謝並稱讚：「中興警察效率真好。」
 

►不受蚊蟲叮咬困擾　集蚊盒方便好清理

►日月潭17天「變回仙境」縮時影片！美到令人感動...差0.68米滿水位

►日月潭最快今晚達滿水位！　「九蛙疊像」最新現況曝

►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰？來看南投首例

►戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

ET快訊
休旅車冒煙　驚見20歲男女陳屍車內
學者質疑「台灣是富裕國家」為何獲贈疫苗　國際網友戰翻
「勞工紓困貸款」核貸塞爆　銀行點出3種人遭拒機率高！
快訊／被北市衛局長批「得寸進尺」　高嘉瑜回擊了
「更猛水彈」深夜起狂灌！12hrs暴雨區出爐　3地下到紫爆
快訊／美援250萬劑莫德納　柯文哲：當你小弟給點安家費應該的
快訊／震驚！大同總經理由研華執董何春盛接任
孕婦即起可打莫德納？　指揮中心公布「確定順位」：只有這些人可
微解封開第一槍！黃偉哲建議中央「這3場所」先開放

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為因應梅雨鋒面來襲　台南市水利局應變小組3級開設

台南完成第5類人員施打疫苗　有效保護長照機構住民與醫護人員

竹市老舊機車汰換加碼補助　最高可領3萬8000元

雲豹能源捐1000組隔離衣及面罩　 黃偉哲感謝發揮大愛守護市民

竹市已建議中央列孕婦優先　將採「宇美町2.0」施打疫苗

彰化男端午隔天迷途一路騎到南投　警供吃喝助返家團圓

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點...有接觸者快來！

桃園2萬名孕婦優先施打莫德納疫苗　鄭文燦：3個原則辦理

病毒阻絕於境外！　鄭文燦：支持入境普篩成為政策

南投防疫宣傳車全縣跑透透　為上萬移工錄製6國母語講稿

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

為因應梅雨鋒面來襲　台南市水利局應變小組3級開設

台南完成第5類人員施打疫苗　有效保護長照機構住民與醫護人員

竹市老舊機車汰換加碼補助　最高可領3萬8000元

雲豹能源捐1000組隔離衣及面罩　 黃偉哲感謝發揮大愛守護市民

竹市已建議中央列孕婦優先　將採「宇美町2.0」施打疫苗

彰化男端午隔天迷途一路騎到南投　警供吃喝助返家團圓

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點...有接觸者快來！

桃園2萬名孕婦優先施打莫德納疫苗　鄭文燦：3個原則辦理

病毒阻絕於境外！　鄭文燦：支持入境普篩成為政策

南投防疫宣傳車全縣跑透透　為上萬移工錄製6國母語講稿

新冠假訊澄清：西藥房「不能」打疫苗　眷村榮民「沒有」優先施打

仙氣歌姬遭跟蹤出車禍「車全毀」！　狂收男粉不雅照崩潰了

爸砸紓困金「買50斤蝦」疼女兒？真相曝光暖翻　網狂歪樓：岳父好

持續在存！他靠食品股資產破6000萬　大方公開「現在有這8檔」

「台美是互助好友關係」　蔡英文：送疫苗是美國總統層級的決策

偵溫、疫調準確度高！工研院AI熱影像防疫科技　台積電也採用

吳念庭得點圈打擊率仍居冠　22日與宋家豪台灣內戰

南投埔里餐廳前通道休旅車冒煙　驚見20歲男女陳屍車內！

香奈兒彩虹錶款款限量　20萬起誘怕撞錶貴客

載狗出門突暴雨！暖男「雨衣護狗」淋雨慢騎　白毛縮腳邊幸福笑

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

閃車被逼車…BMW男暴怒掏棒亂砸

中寮暖醫為老阿嬤接種抱抱勸「免驚」

美捐250萬劑疫苗　鄭文燦：打疫苗更多選擇

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

花蓮新冠確診68例　男女比1:1多屬經濟支柱

女子遇警盤查時竟掉出安毒

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

鄭文燦讚　「港式飲茶式」快打法

台南安平警清樓專案再建功

桃園2萬名孕婦　優先施打莫德納疫苗

台南左鎮區大雨4處封橋民眾改道

病毒阻絕於境外　鄭文燦：入境普篩成政策

更多熱門

相關新聞

南投縣刑大小隊長偵破女童命案獲選模範警察

南投縣刑大小隊長偵破女童命案獲選模範警察

警政署110年全國模範警察遴選，南投縣刑警大隊小隊長林瑞挺、行政科科長謝建榮雙雙當選，其中林瑞挺於109年間偵破多起重大社會矚目案件，包括陳姓男子涉嫌凌虐前女友生女、餵毒致死並遺棄屍體案，讓女童沉冤得以昭雪、彰顯社會正義，各類功績卓著，殊堪楷模。

鄰居送鹼粽！他怒「謝謝再連絡」　網曝：吃了會招財

鄰居送鹼粽！他怒「謝謝再連絡」　網曝：吃了會招財

615警察節　西螺福興宮贈潮T與防護面罩

615警察節　西螺福興宮贈潮T與防護面罩

疫苗開打適逢警察節　花蓮警察開心接種疫苗

疫苗開打適逢警察節　花蓮警察開心接種疫苗

向警察致敬　賴清德：謝謝你們用最堅定的行動守護人民

向警察致敬　賴清德：謝謝你們用最堅定的行動守護人民

關鍵字：

精障迷路端午警察節

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面