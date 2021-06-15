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最好禮物！新冠疫苗擴大開打適逢警察節　花蓮警開心接種疫苗

▲▼門諾醫院在吉安國小成立接種站，現場共設置5個注射休息等候區。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院在吉安國小成立接種站，現場共設置5個注射休息等候區。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫苗擴大開打，門諾醫院配合縣府規劃6月15及18日兩天，在吉安國小設置接種站，協助包括警察、村里幹事、清潔隊員、長照機構照服員等第二類至第五類人員完成疫苗接種，由於15日正巧是警察節，能夠在今天完成疫苗接種，許多員警表示不僅是一輩子難忘的回憶，在這個屬於自己的日子裡更別具意義。

醫師仔細詢問受接種者有無慢性病史或是特殊疾病，同時提醒疫苗施打後可能出現的不適症狀

▲▼門諾醫院在吉安國小成立接種站，現場共設置5個注射休息等候區。（圖／門諾醫院提供，下同），再由護理人員進行疫苗施打。新冠肺炎疫苗擴大開打首日，門諾醫院一個上午就已經完成340位符合資格者的疫苗注射。家醫科主任黃煒霖表示，由於預計接種人數多，院方除了參考日本「宇美式」的接種方式，也就動線規劃進行調整，除了設置報到區、填寫資料區，現場共設置5個注射休息等候區，每區的容納上限為24位，受接種者在原座位由醫師問診、護理師完成疫苗注射後，在原位休息15-30分鐘，確認身體無出現不適即可離開。此施打流程規劃，主要以受接種者就座不動、醫護移動的方式，預計1小時內可以完成至少120位以上的授接種者，門諾醫院團隊今天共出動3名醫師、24位的護理及行政同仁協助支援。

▲▼門諾醫院在吉安國小成立接種站，現場共設置5個注射休息等候區。（圖／門諾醫院提供，下同）

適逢警察節為辛苦執行防疫勤務員警接種疫苗。

▲▼門諾醫院在吉安國小成立接種站，現場共設置5個注射休息等候區。（圖／門諾醫院提供，下同）

適逢今天為一年一度的警察節，一早便到現場施打疫苗的警察同仁除了特別感謝醫護人員的辛勞，能夠在這個屬於自己的日子裡完成疫苗注射，紛紛表示別具意義。帶隊注射疫苗的吉安分局長王文生表示，相信這也是警察同仁一輩子難忘的回憶，吉安分局除了分2梯次進行疫苗注射，他也提醒完成注射的同仁要注意身體狀況，若有出現嚴重不適就要及時反應與就醫。

▲▼門諾醫院在吉安國小成立接種站，現場共設置5個注射休息等候區。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院醫師溫馨提醒，疫苗注射後記得多休息、多喝水。

門諾醫院家醫科主任黃煒霖提醒，疫苗注射後記得多休息、多喝水，少部分人會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，如果發燒溫度高，真的很難受，可服用相關退燒藥物緩解，其發燒如果超過兩天或是反覆發燒者，建議回到醫院由醫師進行評估。而網傳建議施打疫苗後可先服用阿斯匹林等藥物，醫師表示，只要沒有出現相關病症，是不需要提前服藥，多補充水分即可。另外，注射疫苗28天內，可自我觀察是否有出血、瘀血、血斑等特殊狀況， 一旦出現相關症狀，請立即到醫院就醫，由醫師判定是否為血栓，以盡快接受治療。

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