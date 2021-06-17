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偵破女童受虐致死埋屍案　南投縣刑大小隊長獲選全國模範警察

▲南投縣政府警察局表揚模範警察林瑞挺（右）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣政府警察局表揚模範警察林瑞挺（右）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

警政署110年全國模範警察遴選，南投縣刑警大隊小隊長林瑞挺、行政科科長謝建榮雙雙當選，其中林瑞挺於109年間偵破多起重大社會矚目案件，包括陳姓男子涉嫌凌虐前女友生女、餵毒致死並遺棄屍體案，讓女童沉冤得以昭雪、彰顯社會正義，各類功績卓著，足堪警界楷模。

因全國疫情三級警戒，縣警局於6月15日警察節當天於主管會報暨視訊會議中，由局長呂新財親自頒發獎座公開表揚，肯定林、謝2員對維護社會治安、達成警察任務貢獻卓著，堪稱鄉親的守護神。

該起女童命案發生在去年6月，其彭姓生母的前男友陳男，從去年2月起在南投、台中等處，持不詳鈍器把女童打到顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血，或用鐵尺和鞋拔等硬物毆打、竹籤戳刺大腿和胸腹部，甚至只因其奔跑吵鬧，用膠帶纏繞頭眼、令其躺睡地板。

▲4歲女童遭生母前男友虐死埋屍，幾名嫌犯先後遭起訴判刑。（圖／資料照片）

▲4歲女童遭生母前男友虐死埋屍，幾名嫌犯先後遭起訴判刑。（圖／資料照片）

女童在6月間更遭餵食安非他命、FM2致死，彭姓生母隨後與陳男、蔡姓友人以棉被包裹遺體，先後棄置於南投鄉下民宅、埋屍屋外；後蔡姓友人因案入獄，因良心不安而投書檢警自首，才讓本案曝光偵破，還給小小生命一個公道。

南投縣警局指出，第15屆總統大選蔡英文和韓國瑜熱戰期間，林瑞挺也曾偵破黃姓男子等9人經營賭盤，查獲賭金4億8仟萬元，另曾破獲陳姓男子等7人槍砲犯罪集團案，起獲制式槍枝4支。

謝建榮則是年資達40年的資深警官，縣警局指其今年負責執行繁重的防疫工作，勞苦功高，與林瑞挺同時獲選褒揚。
 

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