自助餐便當店應設「紙餐具回收設施」10／1上路　不配合最高罰30萬

▲▼紙餐具。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

為落實紙餐具回收，減少廢棄物產生，原7月1日起自助餐店及便當店「應設置紙餐具回收設施」，環保署今（21日）表示，將延至10月1日起，屆時若沒有設置，將開罰6萬至30萬元，目前已有8成業者落實配合。

環保署今公告，「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，並自110年10月1日實施，只要內用有提供座位供消費者現場食用以紙餐具（包含）盛裝餐點販售之自助餐店及便當店，即須裝設供紙餐具回收所用之資源回收設施、採取必要之回收宣導措施及交付回收對象回收，以改善紙餐具之分類回收情形。

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環保署表示，為強化及明確規範販賣業者所應負之回收責任，法規實施後，業者應備有具分類、堆疊功能之紙餐具回收設施，並於該設施明顯處標示正方形「回收標誌」 及「紙餐具回收處」字樣，其圖樣與文字應保持完整，並清楚可見，無限制字型樣式及字體大小。

環保署指出，營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送回收語音等回收宣導措施，以提醒消費者落實回收；最後須將經分類、堆疊之紙餐具交付可回收紙餐具之回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等回收對象回收，讓紙餐具不跟紙類混合回收或當垃圾丟棄，以減少廢棄物產生，並增加回收處理效能及價值。另考量業者需有充分時間因應法規訂定，以調整相關設施，因此將本公告生效（實施）日期由原訂今年7月1日延長至今年10月1日。

▲環保署指出，目前有8成約3200家業者配合落實。（圖／記者許展溢攝）



環保署強調，現階段都還在輔導期間，業者應儘速配合法規的公告施行期程，做好因應措施，落實紙餐具「清理、分類、堆疊」，以減少後端回收人員為分類而接觸回收物的機會。若不想被管制之業者，可主動將內用紙餐具改為重複清洗之環保餐具，或鼓勵民眾自備環保餐具提供優惠措施，響應環保新生活。

環保署受訪進一步說明，列冊對象全台共3500家，目前有8成約3300多家業者配合落實，其他業者10月起若不配合設置回收設施，可開罰業者6萬元以上，最高30萬元。