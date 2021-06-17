環保署「科技辦案」追查不肖業者　違法傾倒廢棄物重罰1500萬

▲違法傾倒廢棄物將加重處罰。（資料圖／彰化縣環保局提供）

記者杜冠霖／台北報導

針對近日查獲不肖業者承租農地堆置裝潢廢棄物事件，環保署今在行政院記者會表示，未來將透過健全去化管道、增加設施量能及加強稽查管制等措施，搭配跨部會合作、檢警環機制打擊環保犯罪。

▲違法廢棄物傾倒將加重處罰。（圖／環保署提供）

10日屏東縣政府環保局接獲巡守隊通報，潮州一張姓男子承租私有農地後，收取每車次3000元處理費用，於東港溪高灘地丟棄廢樹枝幹、拆除裝潢的廢木材板等廢棄物，且張姓男子並未向環保機關申請領有廢棄物清除處理許可證，也沒有廢棄物再利用檢核資格，檢察官據此查扣大貨車及挖土機具，和司機共三人，依廢棄物清理法移送法辦。

▲針對廢棄物清運將加強產源管理。（圖／環保署提供）

針對查獲不肖業者承租農地堆置裝潢廢棄物事件，環保署表示，未來將推動運用科技工具，藉由空拍機、衛星影像、GPS及影像辨識等技術，地方環保局結合巡守志工主動出擊，及早發現棄置事件，即時應變避免污染擴大。

▲環保署結合科技工具查處違法傾倒。（圖／環保署提供）

環保署表示，透過推動廢棄物燃料化、加速釋出工業區土地、鼓勵企業自行設置處理設施，將有效舒緩可燃廢棄物處理壓力。環保署強調，對於廢棄物非法棄置行為，除持續透過檢警環機制密切合作，也會輔導地方政府結合巡守志工，對於違法業者將透過司法機關追究刑事責任並從重處罰，可處1-5年，1500萬罰金，並要求違法業者負起環境清理及環境復原責任。