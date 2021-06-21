台中新增5例疑接種疫苗後猝死　50歲女當天洗澡暈厥2天後死亡

▲市長盧秀燕宣布成立關懷專案，協助因施打疫苗後猝死家屬。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

全國各地施打疫苗後猝死個案頻傳，台中21日新增5例，已累計17例，市長盧秀燕宣布推出「台中市疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，若市民疑似接種COVID-19疫苗死亡，市府除提供2萬元慰問金及相關法律扶助，將協助家屬提出預防接種受害救濟申請及收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

台中市府今天下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕指出，中央開放更多族群接種AZ疫苗後，各地接連有疑似接種疫苗後死亡個案發生，為了給予無助的家屬撫慰，市府制定「台中市疑因接種COVID-19疫苗死亡關懷專案」，只要設籍台中市的市民，或與設籍台中市的直系親屬共住者皆適用。

針對關懷專案，盧秀燕說明，發生民眾疑似因預防接種COVID-19疫苗死亡個案後，經醫院或消防局通報給衛生局，市府就會啟動專案計畫，由區公所慰問並致贈2萬元慰問金、法制局對家屬提供相關法律扶助，後續再由衛生局統整相關醫療資料，通報「衛生福利部預防接種受害救濟審議小組」釐清死亡與疫苗的相關性，並以尊重家屬意願為前提，協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金，後續也會視接種疫苗者的狀況，滾動式調整專案計畫。

▲▼衛生局長曾梓展說明新增5例施打疫苗後猝死個案狀況。（圖／台中市政府提供）

衛生局長也針對今日新增5例疑似施打疫苗後死亡案例說明，他表示，第一例為北屯區一名50歲女性，6月16日下午接種AZ疫苗，當晚回家洗澡暈厥後送中山附醫急診，緊急處理後送開刀房，17日收治外科加護病房，18日血壓不穩並於當日下午死亡。

第二例為南屯區一名89歲女性，有泌尿道感染、多處壓瘡、糖尿病、高血糖、高血鉀、癲癇等病史，6月16日於護理之家接種疫苗，接種當晚有嘔吐及體溫偏高情形，19日上午發現個案已無生命跡象，因已明顯死亡，故未送醫救治。

第三例為潭子區一名66歲洗腎男子，有高血壓、糖尿病、腎臟病、對氣管擴張劑過敏等病史，6月17日在洗腎診所施打AZ疫苗，今日清晨6時家人發現時無呼吸、心跳，送慈濟醫院不治死亡。

第四例為西屯區一名66歲男性，有三高及痛風病史，5月10日於台中榮總接種疫苗，6月10日出現暈眩、嘔吐、右腳無力及吞嚥喝水困難等症狀，15日送往台中榮總急救，17日送ICU急救無效死亡，醫師診斷死因為血栓、腦中風。

第五例為豐原區一名86歲女性，有高血壓及心臟病史，曾於6月15日施打AZ疫苗，今日早上跌倒受傷送往豐原醫院救治，到院前心肺功能停止，經搶救無效過世。

曾梓展說，以上案例將通報中央釐清死亡與疫苗的相關性，衛生局也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

針對法律扶助服務，法制局長李善植補充說明，對於疑因預防接種受害的案例，衛生福利部訂有「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，如疑因接種疫苗死亡而申請救濟，經鑑定認為個案死因與預防接種有關，死亡個案可獲得50萬至600萬元給付；如鑑定後認為無關則不予給付；若經綜合研判後，無法判斷個案死因與接種之關聯性者，死亡個案仍可獲得30萬至350萬元給付。另疑因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費30萬元，相關法律規定均會透過法制局專責關懷小組為市民解答。

風量大、5公尺有感



【更多新聞】

►爸爸用「阿泥吉」碰「姑比」 母驚見女兒下體有異氣炸報警

►3Q哥驚爆300劑疫苗被丟掉 中市府認了「2情況」會這樣做

►醫帶長輩接種竟直擊「鄰長跟老人爭打」 怒轟：沙丁魚式排隊