快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（25日）上午11時18分針對5縣市發布低溫特報，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明日上午新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報

影響時間：25日晚上至26日上午

＊黃色燈號(寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及台東高溫22至24度，今夜至明晨是氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。

在降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。



資料來源：氣象署