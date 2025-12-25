　
地方 地方焦點

《鄉親篇》形象片曝光　陳亭妃走進魚塭巷弄了解每一個鄉親的需要

▲陳亭妃公布最新形象影片《鄉親篇》，畫面呈現她走進魚塭、產業現場與街道巷弄，強調政治要貼近生活。（記者林東良翻攝）

▲陳亭妃公布最新形象影片《鄉親篇》，畫面呈現她走進魚塭、產業現場與街道巷弄，強調政治要貼近生活。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨立法委員陳亭妃25日公布最新形象影片《鄉親篇》，影片未使用華麗特效，也沒有密集口白，畫面僅呈現她走進魚塭、產業現場、街道巷弄與城市日常的身影，全片唯一一句完整旁白是：「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要。」短短一句話，道出她長期深耕地方、以行動傾聽民意的政治態度。

影片中，陳亭妃穿梭於台南各種真實生活場景，從清晨的魚塭、忙碌的產業第一線，到城市街道與居民互動的片刻，沒有刻意設計的橋段，呈現的是她長時間在地方走動、蹲點與傾聽的日常樣貌。畫面節奏緩慢卻真實，也勾勒出台南最熟悉的生活風景。

陳亭妃表示，政治不該只存在於辦公室或舞台上，而是要走進鄉親的生活現場。不論是農漁民的生計、城市居民的通勤與生活問題，或是產業現場面臨的實際困難，都必須親眼看、親耳聽，政策才能貼近現實、不流於空談。

她也指出，台南幅員遼闊，城鄉樣貌多元，各地需求不可能用單一角度理解，唯有一步一腳印走遍每一個角落，才能真正掌握每一個鄉親的需要。這樣的累積，才是未來城市治理與政策推動最重要的基礎。

陳亭妃強調，《鄉親篇》不是宣傳口號，而是一種承諾。她將持續站在第一線，與鄉親站在一起，把看到的問題、聽到的聲音，逐一轉化為具體行動，讓政策回到人民的生活之中。

12/23 全台詐欺最新數據

483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／5縣市低溫特報！　新北市「非常寒冷」探10度以下
平安夜出事了！台南11歲童騎UBike　刮花「千萬法拉利」
300元賣門號給詐團！　女要賠被害人1397萬
行憲紀念日「掰出來的」！呂捷揭歷史真相：12／25就是聖誕節
為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看
羽田機場5死空難　最新調查進度曝光

