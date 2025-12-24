冬天「勃起反應慢」還中途變軟！泌尿醫曝警訊：應及早評估

▲隨著天氣變冷，不少男性出現勃起變慢、硬度不足與中途軟化的問題。（示意圖／免費圖庫photoAC）



記者柯振中／綜合報導

隨著氣溫下降，不少男性發現勃起反應變慢、硬度不足，甚至過程中途軟化。泌尿科醫師陳鈺昕指出，冬天「難硬」雖與低溫有關，但若情況反覆出現，可能並非單純天氣因素，而是性功能障礙的早期警訊，應提高警覺。

陳鈺昕說明，天氣轉冷時，身體為了保暖會將血液集中於核心器官，使末梢血管收縮，生殖器血流量減少，進而影響勃起表現。這類偶發性情況相當常見，多可透過保暖、運動或生活調整改善。

低溫影響循環

他進一步分析，寒冷環境會使全身血管收縮，導致陰莖充血不足、硬度下降，屬於正常生理反應，但心血管疾病患者發生機率較高。此外，冬季日照減少，可能影響維生素D生成，進而影響睪固酮分泌，造成性慾與勃起功能下降。

陳鈺昕也指出，低溫會刺激交感神經活躍，使血管收縮，抑制負責勃起的副交感神經，增加勃起困難或硬度不足的情形。

警訊不可忽視

醫師提醒，若勃起困難、硬度不足、中途軟化、晨勃消失、性慾明顯降低或射精控制異常等狀況持續超過三個月，應及早就醫評估，避免延誤診斷。

若同時伴隨排尿困難、頻尿、急尿、下腹疼痛或腫脹等症狀，更需進一步檢查，以排除攝護腺肥大、感染或其他泌尿系統疾病。

醫療評估為先

針對治療選項，陳鈺昕表示，部分男性在醫師評估後，可能會考慮以自體血小板生長因子相關療法作為輔助治療，藉由刺激血管與組織修復，改善勃起功能。

他強調，任何治療方式皆須經泌尿科醫師完整評估後再行決定，特別是對口服藥物反應不佳，或合併血管、神經性問題的患者，更應謹慎規劃治療方向。