　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬天「勃起反應慢」還中途變軟！泌尿醫曝警訊：應及早評估

▲▼頻尿,中醫,腎氣。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲隨著天氣變冷，不少男性出現勃起變慢、硬度不足與中途軟化的問題。（示意圖／免費圖庫photoAC）

記者柯振中／綜合報導

隨著氣溫下降，不少男性發現勃起反應變慢、硬度不足，甚至過程中途軟化。泌尿科醫師陳鈺昕指出，冬天「難硬」雖與低溫有關，但若情況反覆出現，可能並非單純天氣因素，而是性功能障礙的早期警訊，應提高警覺。

陳鈺昕說明，天氣轉冷時，身體為了保暖會將血液集中於核心器官，使末梢血管收縮，生殖器血流量減少，進而影響勃起表現。這類偶發性情況相當常見，多可透過保暖、運動或生活調整改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

低溫影響循環

他進一步分析，寒冷環境會使全身血管收縮，導致陰莖充血不足、硬度下降，屬於正常生理反應，但心血管疾病患者發生機率較高。此外，冬季日照減少，可能影響維生素D生成，進而影響睪固酮分泌，造成性慾與勃起功能下降。

陳鈺昕也指出，低溫會刺激交感神經活躍，使血管收縮，抑制負責勃起的副交感神經，增加勃起困難或硬度不足的情形。

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲隨著天氣變冷，不少男性出現勃起變慢、硬度不足與中途軟化的問題。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

警訊不可忽視

醫師提醒，若勃起困難、硬度不足、中途軟化、晨勃消失、性慾明顯降低或射精控制異常等狀況持續超過三個月，應及早就醫評估，避免延誤診斷。

若同時伴隨排尿困難、頻尿、急尿、下腹疼痛或腫脹等症狀，更需進一步檢查，以排除攝護腺肥大、感染或其他泌尿系統疾病。

醫療評估為先

針對治療選項，陳鈺昕表示，部分男性在醫師評估後，可能會考慮以自體血小板生長因子相關療法作為輔助治療，藉由刺激血管與組織修復，改善勃起功能。

他強調，任何治療方式皆須經泌尿科醫師完整評估後再行決定，特別是對口服藥物反應不佳，或合併血管、神經性問題的患者，更應謹慎規劃治療方向。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自強號集電弓扯落電線！ 台鐵中斷近3小時　卡彰化民生地下道曝光

冬天「勃起反應慢」還中途變軟！泌尿醫曝警訊：應及早評估

湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市延長停業　光華店無限期整頓

一路冷到周末！冷氣團南下全台急凍　最低溫下探10度

台東6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃「餐具全掃落」　顧客急鑽桌下

台鐵「彰化＝成功」電車線垂落　單線行車延誤

0度線逼近！今冬「最有感冷氣團」聖誕來襲探12℃　水氣助攻濕4天

北捷增訂「張文條款」！戴防毒面具、武裝穿著　無正當理由將拒載

台東6.1地震全台有感　氣象署：未來3至7天需注意規模6.0餘震

關山＝金崙列車停駛「旅客擠滿車站」　台鐵估21:00前完成巡查

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

賣場散落

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

自強號集電弓扯落電線！ 台鐵中斷近3小時　卡彰化民生地下道曝光

冬天「勃起反應慢」還中途變軟！泌尿醫曝警訊：應及早評估

湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市延長停業　光華店無限期整頓

一路冷到周末！冷氣團南下全台急凍　最低溫下探10度

台東6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃「餐具全掃落」　顧客急鑽桌下

台鐵「彰化＝成功」電車線垂落　單線行車延誤

0度線逼近！今冬「最有感冷氣團」聖誕來襲探12℃　水氣助攻濕4天

北捷增訂「張文條款」！戴防毒面具、武裝穿著　無正當理由將拒載

台東6.1地震全台有感　氣象署：未來3至7天需注意規模6.0餘震

關山＝金崙列車停駛「旅客擠滿車站」　台鐵估21:00前完成巡查

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

窗外就是群山雲海！台中「景觀民宿餐廳」還能嚐泰雅料理、採果

吃壽司換Switch 2？12歲童速清盤爸秒刷卡　媽傻眼：你們演我

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

相關新聞

男性「精液品質差」壽命恐短2.7年　醫：肥胖害的

男性「精液品質差」壽命恐短2.7年　醫：肥胖害的

精液品質優劣，竟與壽命長短息息相關。醫師指出，根據國外大型研究，精液品質最差的男性，平均存活時間相較品質最佳者，約短少2.7年，顯示生殖能力和整體健康有密切關聯，而肥胖往往是精液品質劣化的關鍵，更凸顯控制體重不可輕忽。

大數據分析「5成男性GG向下彎曲」　醫：沒超過30度免緊張

大數據分析「5成男性GG向下彎曲」　醫：沒超過30度免緊張

「做好3件事」讓粉底貼膚不起屑

「做好3件事」讓粉底貼膚不起屑

CREED、THREE打造香氣療癒新體驗

CREED、THREE打造香氣療癒新體驗

過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿不順元兇

過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿不順元兇

關鍵字：

男性健康勃起困難冬季保養性功能障礙醫療評估

讀者迴響

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面