北農爆群聚「食物供應鏈不能斷」　盧秀燕籲批發市場人員優先施打

▲市長盧秀燕呼籲中央開放批發市場人員優先施打疫苗。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市上周末開放80歲至84歲長輩及1萬3千位鄰長打疫苗，市長盧秀燕21日宣布，24、25兩日上午將開放77歲至79歲長輩及67歲以上原住民打疫苗。她也以北農發生大規模確診呼籲中央，優先讓批發市場人員施打疫苗，強化市場防疫網，除確保民生物資穩定，也讓民眾消費更安心。

市長盧秀燕表示，上週末開放80至84歲長輩、鄰長施打疫苗，共施打2萬8809人，其中鄰長13000人，2天共打6824人。目前台中疫苗還剩2萬多劑，一部分作為本週臥床失能7至8級的長輩到府施打，另一部分作為醫療院所供1至5類及第二劑預約施打。為讓珍貴的疫苗妥善使用，本週將開放台中市77歲以上長輩及67歲以上原住民長輩接種。

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她說，台中市符合資格的長輩約3.5萬餘人，將同步於全市64處快打站施打，6月22、23日將由里鄰長發送施打通知單，長輩無須提出申請或預約，請長輩和家人在家等待，收到通知單後按單上的時間和地點接種即可。

盧秀燕說，針對台北農產運銷公司爆發群聚感染，確診人數已累計45人，強調「食物供應鏈不能斷！」她認為批發市場是調節民生物資的上游，假如批發市場停擺，將造成各巿場或賣埸食物鏈斷貨，恐引發物價上漲，因此批發市場相關人員須加強保護，呼籲中央應同意批發市場人員列為疫苗優先施打對象，強化批發市場防疫網。

她表示，目前市府已於台中市7大批發市場加強清潔消毒，第一線員工、承銷人與零批商等近1600名工作人員皆已造冊，籲請中央將全國批發市場人員納入公費疫苗施打對象，一旦中央同意，市府將盡快安排施打。

市府說明，批發市場一旦出現問題將使食物供應鏈中斷，恐衝擊民生，因此，批發市場員工也應列為施打優先對象，目前台中市有7處批發市場，包含台中果菜、豐原果菜、東勢果菜、台中肉品、大安肉品、台中魚市及台中花卉，員工372人，承銷人與零批商共1224人，總計1596人。

風量大、5公尺有感



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