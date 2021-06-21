港媒爆壹傳媒董事會達成共識　25日商議停運蘋果日報及動新聞

▲香港壹傳媒創辦人黎智英助手Mark Simon透露，《蘋果日報》或在近日停刊。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英助手Mark Simon近日透露，《蘋果日報》可能於數日內停刊。《東網》今（21）日爆料，壹傳媒召開的董事會，會議內容圍繞是否停止其出版的報紙《蘋果日報》，「而壹傳媒董事會已有共識，將停運報紙及動新聞。」具體停刊日期則是會在25日才會做出決定。

▲香港《蘋果日報》母集團壹傳媒遭凍結資產，資金鏈斷裂影響存續。（圖／路透）

《東網》報導，壹傳媒5名高層日前被捕，與《蘋果日報》相關的3間公司又被控違反《港區國安法》，保安局已向相關公司發出凍結資產通知，涉款共1800萬港元。由於壹傳媒集團旗下公司不得再動用任何資金，資金鏈或呈現斷裂危機。

報導稱，有消息人士指出，壹傳媒的管理層正檢視倉庫內的油墨及紙筒數量，以評估《蘋果日報》持續出版的可行性，同時，為了持續出版《蘋果日報》及向員工支薪，壹傳媒也正向法院尋求資產解凍。

值得注意的是，《蘋果日報》5名高層被拘捕後，包括壹傳媒CEO張劍虹及總編輯羅偉光兩人皆被控違反香港《國安法》而遭拒保還押。起訴書稱，張劍虹及羅偉光、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，被控於2020年7月1日至2021年4月3日間，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。