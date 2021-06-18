美籲釋放香港《蘋果日報》被捕5人　陸外交部：無權干預中國內政

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港壹傳媒及《蘋果日報》5名高層17日涉違反「港版國安法」被港警逮捕，美國國務院對此表達強烈譴責，並呼籲立即釋放這5人。對此，大陸外交部18日表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家組織和個人都無權干預。

大陸外交部發言人趙立堅指出，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有法外特權，任何機構都不是法外之地，包括新聞自由在內的任何權利自由都不能突破國家安全的底線，「我們堅定支持特區政府和警方依法履職，堅定支持一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所做的努力。」

▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。



趙立堅提到，香港國安法重點打擊嚴重危害國家安全的一小撮反中亂港分子，保護絕大多數香港居民依法享有的權利自由，包括言論自由，「香港國安法實施以來，香港社會重回安定，法治正義得到伸張，香港居民和外國在港公民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障，這是不容否認的客觀事實。」

趙立堅強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家組織和個人都無權干預，「我們敦促個別外國政客放下傲慢和偏見，摒棄雙重標準，切實尊重特區依法執法，尊重廣大香港市民享有穩定社會秩序和正常生活的願望，尊重香港是中國一個特別行政區的事實，尊重不干涉他國內政這一國際法和國際關係基本準則。」

▼壹傳媒、香港蘋果日報多名高層被逮捕。（圖／路透社）

