校正回歸-1！宜蘭連7天零確診　「雪隧車流量增加」令人憂心

▲一度人不見案14083，是北市冊列街友，確診歸北市，宜蘭經校正後連7天0確診。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央20日公布的案14083，由於實際居住地不在宜蘭，宜縣府表示，依中央流行疫情指揮中心規定，將移至實際居住地北市所轄管理，宜蘭的總案數從94案調降為93案，並且是難得的連7天0確診。縣長林姿妙指出，請大家務必待在家，避免造成防疫破口。

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宜縣府表示，案14083在20日晚上，是台北市社會局尋找另一位確診街友個案時找到的，目前安置在台北的防疫處所。該案是60多歲男性，為台北市社會局列冊的街友，平常在台北市工作。

他曾於6/10從北部騎機車回宜蘭家中拜拜，並且在當地處理私事後，獨自一人住在家裡。家中沒有其他的家屬與他同住，拜拜也在家裡，第2天再騎機車回台北。6/18他再次騎機車返回宜蘭處理私事並祭祖，之後再騎機車返回台北。

6/19由台北市社會局帶著列冊街友至中興醫院篩檢站接受採檢，當時個案的快篩為陰性，但晚上PCR結果為陽性。

宜蘭雖然連7天0確診，但縣長林姿妙提醒，考量國5雪隧前兩日車流量比先前多出50%，縣府將針對管轄的景點、場所落實稽查，違者開罰，請民眾不要心存僥倖，並再次呼籲全國民眾，疫情嚴峻不適合進行跨縣市移動，請大家務必待在家，避免造成防疫破口。

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