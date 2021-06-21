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我駐港辦剩1人留守　邱太三：持續堅守崗位「地址、電話都不變」

記者蔡紹堅／台北報導

我駐香港辦事處7名派駐人員因拒簽「一中承諾書」於20日返台，僅剩1人留守，運作面臨挑戰。對此，陸委會21日下午4點召開記者會，由主委邱太三親自說明辦事處未來運作方式。

邱太三表示，港府從107年起多次要求我方派駐人員簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證的條件，但都遭到我方斷然拒絕，不過港府仍不罷休，又要求我方人員限期離境，導致我港處派駐人員皆無法續留及赴任，「面對此一變局，我方也作出應變的規劃，自本年6月21日起，調整香港辦事處業務辦理方式，維持必要的運作，勉力為民服務。」

邱太三提到，我香港辦事處仍會堅守崗位為民服務，相關部會也會全力支援，「即使香港形勢嚴峻，身為一個負責任的政府，我們會信守對人民的服務，我香港辦事處業務及運作方式調整後，共同維護台灣及香港民眾權益。」

邱太三指出，因應我香港辦事處派駐人員赴任受阻，駐處業務將進行若干調整，但辦公處所及聯繫電話不變，為民服務不中斷。

▼邱太三出示港府要求的「一中承諾書」。（圖／陸委會）

▲陸委會主委邱太三出示港府要求的「一中承諾書」。（圖／翻攝陸委會線上記者會）

邱太三解釋，包含護照補（換）發、文件證明、外籍人士簽證等，均將繼續提供各項收件與發件的服務；香港居民申請來台停留、居留的作業方式維持不變；停留可透過雲端系統線上申辦，居留續以臨櫃方式辦理。

邱太三提到，關於國人急難救助，及台商（鄉）團體聯繫，也將續行辦理。

邱太三也強調，國家主權絕不容妥協和退讓，「我們拒絕中共及港府逼使我香港辦事處派駐人員簽署『一中承諾書』的無理政治打壓，造成今天台港關係的倒退，究竟是誰的責任？是誰在幫人民，是誰在害人民？相信各界自有公評。」

邱太三還說，如今香港辦事處面對的是「委屈不能求全，忍辱不能負重」變局，但我們仍信守服務人民的承諾，進行業務調整，竭力維持相關服務，也希望國人予以包容、諒解，並續做台灣最堅實、有力的後盾。

▼我駐香港辦事處7名派駐人員返抵台灣。（圖／陸委會）

▲▼我駐香港辦事處7人返抵台灣。（圖／陸委會）

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