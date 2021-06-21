我駐香港辦事處今早「照常開門」　1人留守「力撐服務不中斷」

▲香港辦事處7名派駐人員返抵台灣。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／綜合報導

我駐香港經濟文化辦事處7名派駐人員因拒簽「一中承諾書」於20日被迫返台，僅1人留守。根據港媒報導，辦事處21日上午仍照常開門，也有民眾前往查詢及辦理業務。

《香港電台》報導，位於金鐘的台北經濟文化辦事處21日上午仍有僱員進入上班，並照常開門，也接受民眾前往查詢及辦理業務。

報導提到，一名在港台人今早前往詢問手續處理事宜，辦事處人員稱一切沒有變化。另外，也有民眾是前往領取證件的，認為今天的情況與往常相同，但不確定之後再來辦理手續會不會有影響。

香港辦事處5月初就只剩下8名派駐人員，港府日前又要求相關人員必須在21日前離境，包含代理處長林振宙在內的7人只好於20日先行返台，僅留下經濟部駐港代表倪伯嘉1人。

不過，倪伯嘉的簽證期限也只到今年7月，辦事處可能很快將面臨完全沒有派駐人員，僅剩下當地僱員的情況。對此，陸委會強調，仍將維持辦事處必要運作，堅持為民服務不中斷、不打折，並將於21日下午召開記者會，由主委邱太三親自說明未來運作方式。

▼香港辦事處2011年揭牌，時任陸委會主委的賴幸媛赴港出席儀式。（圖／陸委會）

