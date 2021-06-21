駐港官員拒簽的「一中承諾書」曝光！邱太三：逼我方向北京當局低頭

▲邱太三出示港府要求我方人員簽署的「一中承諾書」。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

我駐香港辦事處7名派駐人員因拒簽「一中承諾書」返台，僅1人留守，運作面臨困境。陸委會主委邱太三21日親自召開記者會說明此事，並亮出港府給的「一中承諾書」，強調駐港辦事處面臨的是「委屈不能求全，忍辱不能負重」變局。

邱太三亮出的「一中承諾書」為一名我方的副組長所收到，正式名稱為「台北經濟文化辦事處副組長書面承諾」，其中關於「一中」的內容都集中在第一條，「在香港期間嚴格遵守一個中國原則和香港《基本法》及香港法律，不干預香港內部事務、不作出與台北辦副組長身份不符或有損香港繁榮穩定或令特區政府尷尬的言行。」

邱太三表示，港府107年7月要求我港處候任處長須簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證的條件，遭我方斷然拒絕。但港府仍不罷休，109年7月，我香港辦事處3名組長之續簽，及1名新派秘書之簽證申請，也遭設置「一中承諾書」障礙。110年3、4月，港府的無理要求更擴及我在港民間團體（外貿協會）與非屬港處編制單位（觀光局），2名主任層級人員均因不願配合簽署「一中承諾書」，遭限期離境。110年6月港處6名派駐人員，包括2名副組長、4名秘書的簽證續期，也面臨「一中承諾書」的刁難。

邱太三指出，港府設置「一中承諾書」的政治障礙，目的顯在矮化我國格，逼使我駐處人員必須向北京當局低頭，我方當然堅拒接受，但基於對台港民眾權益的考量，我方仍持續和港府溝通，很遺憾未獲得善意回應，致我港處派駐人員皆無法續留及赴任。

邱太三強調，國家主權絕不容妥協和退讓，我們拒絕中共及港府逼使我香港辦事處派駐人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，「造成今天台港關係的倒退，究竟是誰的責任？是誰在幫人民，是誰在害人民？相信各界自有公評。」

邱太三還說，如今香港辦事處面對的是「委屈不能求全，忍辱不能負重」變局，但我們仍信守服務人民的承諾，進行業務調整，竭力維持相關服務，也希望國人予以包容、諒解，並續做台灣最堅實、有力的後盾。

▼「一中承諾書」要求我方人員在港期間遵守一中原則。

