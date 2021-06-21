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兩岸春暖花開遙遙無期　邱太三籲北京：以德服人才是中華文化精粹

▲▼陸委會主委交接 陳明通 羅秉成 邱太三 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱太三上任時曾期盼兩岸關係能「春暖花開」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者魏有德／綜合報導

陸委會主委邱太三今（21）日舉行線上記者會，說明駐港辦事處人員回台後，未來運作機制及後續處理方針。對於外界關心，兩岸關係非但沒有春暖花開，反而持續冷處理，甚至敵對意識持續升高，邱太三回應，還是期待雙方有更近一步交流和互動，至少雙方要先理解，兩岸不只在制度上差異，「基本的價值、思維及心態上，才是雙方必須花更長時間交流。」

▲陸委會主委邱太三舉行線上記者會說明駐港代表處相後續事宜。（圖／翻攝陸委會線上記者會）

▲陸委會主委邱太三舉行線上記者會。（圖／翻攝陸委會線上記者會）

邱太三表示，大陸方面應該要檢討和思考，「每天有軍機軍艦來台灣威脅騷擾，每天在國際上打壓台灣生存空間，阻擾台灣加入各項以人權為基礎的國際組織，兩岸不但不會春暖花開，恐怕會更加延長冬天冰凍。」

此前，邱太三上任時曾提出期待兩岸關係能春暖花開，不過，目前兩岸仍舊處於官方溝通停擺的狀態，尤其在疫情之下，國台辦及陸委會在疫苗及WHA等議題持續交鋒、互不相讓，外界也很難看到「春暖花開」的跡象。

邱太三指出，仍期待兩岸有更進一步交流和互動，至少從人民層次上的理解，「雙方不只在制度上的差異，基本的價值、思維及心態上，才是雙方必須花更長時間交流。」

邱太三提醒，中華文化裡以力服人絕對不是讓人心服的方式，「能夠以德服人才是真正中華文化的精萃，北京可以好好思考這句話。」

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